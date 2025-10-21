Home Wiadomości Studenci znów oddają krew podczas Wampiriady. To 25-lecie akcji w Polsce

Wiadomości

21 października, 2025

Studenci znów oddają krew podczas Wampiriady. To 25-lecie akcji w Polsce

Wampiriada 2025, fot. Hanna Kość
450 ml krwi, około 45 pięciu minut i szansa, by uratować czyjeś życie – tyle wystarczy, by zostać bohaterem. W Białymstoku trwa jesienna edycja Wampiriady, czyli studencka akcja honorowego krwiodawstwa. We wtorek (21.10) organizatorzy, czyli przedstawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów, lekarz i pielęgniarki z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz ze stanowiskami do oddawania krwi byli na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

 

Wampiriada na białostockich uczelniach potrwa do 30 listopada. Krew może oddawać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia.

– Czuję się przynajmniej spełniony wiedząc, że moja krew może komuś pomóc i to w sumie najbardziej mnie motywuje do tego, bo tak naprawdę bardzo boję się igieł. Staram się regularnie oddawać, a to już będzie mój może z szósty. Pierwszy raz dziś oddaję krew. Chcę pomagać ludziom. W sumie to mama zawsze oddawała krew i ja stwierdziłam, że ja też będę chciała, więc przyszłam. Ja oddałem już na pewno ponad 20 litrów. Lubię pomagać. Po prostu człowiek się lepiej czuje psychicznie, jak odda krew – mówią krwiodawcy. 

Oddawanie krwi podczas Wampiriady, czyli na wydziałach białostockich uczelni czy też w krwiobusach nie różni się od procedury w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zawsze należy uzupełnić kwestionariusz, zrobić wstępne badania krwi i przejść konsultację z lekarzem.

– Przeciwskazania są różne. Najczęściej są to niedokrwistości i to najczęściej dotyczy naszych dawców – mówi dr Anna Sawicka z RCKiK w Białymstoku. – Jeżeli dawca oddaje krew pełną, to później ona jest preparowana, jest wyszczególnione osocze, płytki i preparat czerwono-krwinkowy. No i później te składniki są poddawane dalszym procedurom. 

Ta edycja jest nieco inna od standardowych, ponieważ Niezależne Zrzeszenie Studentów organizuje Wampiriadę od 25 lat. Z tej okazji w piątek (24.10) w Herkulesach będzie bal przebierańców w klimacie Wampiriady. Jak co roku można też typować ile donacji jest danego dnia w konkretnej lokalizacji. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

Czytaj także: Wampiriada świętuje 25-lecie. Białostockie uczelnie dołączają do akcji honorowego krwiodawstwa

Najnowsze wiadomości
Pasja, precyzja i planami na p ... więcej
Rozpoczyna się Festiwal Kultu ... więcej
Studenci idący po korytarzu uczelni
MATERIAŁ PARTNERA
Wybór szkoły to nie wyrok ... więcej
Zielono - czarny autobus miejski przejeżdża przez skrzyżowania Al. Piłsudskiego i Sienkiewicza
Autobusy linii 5, 21 i 30 jeż ... więcej
Zmieniające się potrzeby pra ... więcej
Twórcy zwycięskiego projektu na zagospodarowanie gołdapskich bulwarów.
Studenci Politechniki Białost ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.