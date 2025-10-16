Wampiriada świętuje 25-lecie. Białostockie uczelnie dołączają do akcji honorowego krwiodawstwa

16 października, 2025

Wiktoria Krupkowska i Victoria Tekień – organizatorki Wampiriady, fot. Hanna Kość Wiktoria Krupkowska i Victoria Tekień – organizatorki Wampiriady, fot. Hanna Kość

Już od 25 lat w Polsce studenci oddają krew w ramach akcji Wampiriada. To ogólnopolska inicjatywa Niezależnego Zrzeszenia Studentów, która od lat promuje ideę krwiodawstwa na uczelniach.

Białystok do akcji dołączył dopiero 11 lat temu, ale włącza się w obchody 25-lecia.

– Gdybyśmy patrzyli na to wszystko jednostkowo, czyli dwie akcje w ciągu roku, obecna akcja jest naszą 40, więc tak naprawdę ilość zebranej krwi od 2014 roku możemy liczyć w dziesiątkach tysięcy litrów – mówi Victoria Tekień z Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku.

Najbliższa akcja honorowego krwiodawstwa rozpoczyna się w sobotę (18.10) i przez niemal dwa tygodnie krew będzie można oddać zarówno w Politechnice Białostockiej, na Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytecie Medycznym, jak też w kilku mniejszych szkołach. Ale NZS szykuje też dodatkowe atrakcje.

– Przygotowaliśmy turniej sportowy, bal przebierańców w klimacie Wampiriady. Jak co roku będzie też można typować ile donacji będzie danego dnia w konkretnej lokacji. Poza tym też rozpoczęła się zgadywanka na motyw koszulki – dodaje Wiktoria Krupkowska z Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku.

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować, a jedna donacja może pomóc aż trzem osobom. Oddając krew, nie tylko ratujemy życie, ale też dbamy o własne zdrowie – organizm szybciej się regeneruje, a regularne oddawanie obniża ryzyko zawału czy udaru. (hk)

Zapowiedź Hanny Kość: