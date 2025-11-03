Home Wiadomości Stanowcze „NIE” fake newsom na temat zdrowia mówi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który podpisał porozumienie o współpracy z NASK

Wiadomości

3 listopada, 2025

Stanowcze „NIE” fake newsom na temat zdrowia mówi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który podpisał porozumienie o współpracy z NASK

Źródło: UMB

Fałszywe informacje o szkodliwości szczepień, cudownych terapiach czy teoriach spiskowych wokół lekarzy i przemysłu farmaceutycznego niosą realne zagrożenie dla zdrowia publicznego, dlatego też Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał porozumienie z NASK. Obie instytucje chcą powiedzieć stanowcze „NIE” fake newsom na temat zdrowia.

 

Kilka dni wcześniej uczelnia podpisała podobne porozumienie przeciwko dezinformacji medycznej z Uniwersytetem w Białymstoku.

– Dezinformację można porównać do prawa Kopernika, które mówi, że gorszy pieniądz, wypiera dobry pieniądz. Dokładnie jest tak samo z dezinformacją. Ta spaczona wiedza bardzo łatwo wypiera tą wiedzę prawidłową. I w związku z tym, tak jak w ekonomii musimy dbać o to, aby ten dobry pieniądz był głównym środkiem płatniczym, tak samo w nauce musimy zadbać o to, żeby te wiarygodne źródła były dominujące – mówi prof. Karol Kamiński, prorektor ds. medycyny prewencyjnej i otwartej nauki UMB. 

Porozumienie obejmuje wymianę wiedzy eksperckiej, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry oraz studentów, a także wspólne projekty badawcze. (hk)

 

