Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Białymstoku razem przeciw dezinformacji medycznej

29 października, 2025

Pałac Branickich w Białymstoku, siedziba Uniwersytetu Medycznego, fot. Katarzyna Cichoń Pałac Branickich w Białymstoku, siedziba Uniwersytetu Medycznego, fot. Katarzyna Cichoń

Wspólne działania naukowców, edukacja, badania i budowanie odporności społecznej na fałszywe treści – to główne cele porozumienia, które 29 października br. podpisali przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku. Umowa zakłada współpracę w zakresie przeciwdziałania dezinformacji medycznej.

Porozumienie podpisano w rektoracie Uniwersytetu Medycznego. Dokument otwiera drogę do wspólnych projektów naukowych, warsztatów i szkoleń, a także inicjatyw edukacyjnych skierowanych do społeczności akademickiej i mieszkańców regionu. Współpraca obejmie przede wszystkim pełnomocniczkę rektora UMB ds. przeciwdziałania dezinformacji medycznej, dr hab. Małgorzatę Chlabicz, oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych UwB.

Dezinformacja jako zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, zjawisko dezinformacji medycznej nasila się i dotyka coraz większej grupy odbiorców. Fałszywe wiadomości w sieci mogą wpływać nie tylko na decyzje zdrowotne jednostek, ale też na kondycję całego społeczeństwa.

Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Karol Kamiński zaznaczył, że walka z dezinformacją zaczyna się od edukacji i nauczania krytycznego myślenia już na etapie studiów. Na uczelni prowadzone są zajęcia z medycyny prewencyjnej, które uczą studentów rozpoznawania i weryfikowania źródeł informacji.

Z kolei dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych UwB, prof. dr hab. Adam R. Bartnicki, podkreślił, że współpraca z UMB jest naturalnym kierunkiem, bo jego wydział od lat bada kwestie odporności społecznej, wojny informacyjnej i bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Wiedza, edukacja i wspólne projekty

Wspólne działania obu uczelni obejmą m.in. warsztaty, konsultacje eksperckie, wymianę wiedzy, a także badania naukowe nad mechanizmami dezinformacji. Uczestnicy spotkania zapowiedzieli także rozwój inicjatyw edukacyjnych – od wykładów w szkołach po projekty popularyzujące rzetelną wiedzę w mediach.

Rektorat UMB i przedstawiciele UwB zapowiedzieli również stworzenie banku ekspertów, dzięki któremu media będą mogły szybko uzyskać komentarze specjalistów z różnych dziedzin, by skuteczniej przeciwdziałać rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji.

Porozumienie między uczelniami ma charakter długofalowy i – jak podkreślono podczas briefingu – jest pierwszym tego rodzaju w regionie. Jego celem jest wspólne wzmacnianie zaufania społecznego do nauki i rzetelnych źródeł wiedzy.

