Smacznie, zdrowo i naturalnie – Białystok stanie się centrum ogrodniczych i kulinarnych inspiracji

7 maja, 2025

Już wkrótce w sercu Podlasia rozkwitnie wydarzenie, które połączy pasję do ogrodnictwa, zdrowej żywności i wspierania lokalnych inicjatyw. 24 i 25 maja w godzinach 9:00–16:00 Targowisko Miejskie przy ul. Kawaleryjskiej 19 w Białymstoku zamieni się w tętniący życiem jarmark pod hasłem „Zielono i Smacznie. Jarmark na Kawaleryjskiej”.

To wyjątkowe wydarzenie to nie tylko święto smaków i natury, ale także realne wsparcie dla lokalnych producentów i przedsiębiorców. Jak podkreśla Prezydent Białegostoku, Jarmark na Kawaleryjskiej to doskonała okazja do promowania regionalnych produktów i budowania silnych więzi społecznych poprzez lokalne inicjatywy.

– Wspieramy naszych przedsiębiorców, rolników i rzemieślników, bo to oni budują tożsamość regionu i dostarczają nam to, co najlepsze zwłaszcza w sytuacji, gdy wciąż mamy zamknięte przejścia graniczne – mówi Tadeusz Truskolaski.

Organizatorzy zapraszają do udziału wystawców z szerokim wachlarzem produktów: od sadzonek i roślin ozdobnych, przez artykuły ogrodnicze, aż po ekologiczną i certyfikowaną żywność regionalną. Nie zabraknie też rękodzieła oraz inspirujących rozmów z ekspertami i pasjonatami zdrowego stylu życia.

– To będzie doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń, poznania lokalnych producentów i zakupu wyjątkowych produktów wysokiej jakości, którymi nasz region może się chwalić w całym kraju – dodaje Agnieszka Zawistowska, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, współorganizator wydarzenia.

Zielono i Smacznie – atrakcje dla całej rodziny

„Zielono i Smacznie” to nie tylko zakupy i promocja zdrowego stylu życia – to także czas dla całej rodziny. Na najmłodszych czekać będzie wiele atrakcji i animacji, które uczynią te dwa majowe dni wyjątkowymi.

pj