12 maja dzień Politechniki Białostockiej podczas Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Sprawdź co przygotowała uczelnia

6 maja, 2025

Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki e Politechnice Białostockiej, Dariusz Piekut

Programowanie robotów, miotanie piorunów, energochłonność budynków, kolorowa chemia czy zarządzanie finansami to tylko kilka spośród 150 naukowych atrakcji, które Politechnika Białostocka zaprezentuje w poniedziałek (12.05) podczas Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Uczelnia przygotowała warsztaty i wykłady dla zainteresowanych inżynierią – od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, po wszystkich zainteresowanych działalnością największej uczelni technicznej w regionie.

– Atrakcje są niesamowite. Otwieramy swoje laboratoria, otwieramy swoje głowy i to wszystko prezentujemy językiem przystępnym dla dzieci, młodzieży, również osób dorosłych. Politechnika Białostocka z roku na rok bardzo mocno się rozwija. To co było na przykład rok temu, bądź dwa lata temu, w tym roku może się zmienić i mogą być zupełnie inne nowe rzeczy, wcale nie mniej ciekawe – mówi prof. Marcin Kochanowicz z Wydziału Elektrycznego, koordynator Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Politechnice Białostockiej.

W sumie podczas Festiwalu Nauki i Sztuki jest 500 atrakcji przygotowanych przez podlaskie uczelnie oraz Park Naukowo-Technologiczny. Całość zakończy Rodzinny Piknik Naukowy, który odbędzie się w niedzielę (18.05).

– Politechnika Białostocka zaprezentuje na nim bolidy Formula Student, walki robotów sumo, wynalazki ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnościami, te wynalazki również konstruowane są wraz ze studentami. Pod okiem studentów i naukowców z uczelni będzie można sprawdzić między innymi co kropla wody, czy mamy w niej jakieś zanieczyszczenia, rozwiązać zagadki przyrodnicze, poznać ciekawostki o zwierzętach, roślinach naszych lasów. Wyjaśniamy też fakty i mity o elektromobilności, temat bardzo nośny i bardzo ciekawy. Ponadto warsztaty kreatywne dla dzieci, podstawy judo, także zapraszamy małych i dużych odkrywców – dodaje prof. Marcin Kochanowicz.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Wstęp na Rodzinny Piknik Naukowy na Chorten Arenie jest wolny, natomiast na część wydarzeń organizowanych przez Politechnikę Białostocką w poniedziałek (12.05) obowiązują zapisy na stronie internetowej Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Marcinem Kochanowiczem z Wydziału Elektrycznego, koordynatorem Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Politechnice Białostockiej:

