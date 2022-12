Śliskie chodniki. Komu grozi mandat?

Grudzień 7, 2022

Odśnieżanie chodnika/źródło: Straż Miejska w Białymstoku

Kilkadziesiąt zgłoszeń od mieszkańców o śliskich chodnikach, parkingach i ulicach w Białymstoku otrzymała Straż Miejska feralnego 6 grudnia podczas gołoledzi.

Starszy strażnik Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku przypomina, że obowiązek utrzymania chodników w porządku i czystości należy do zarządcy, właściciela nieruchomości, do której chodnik bezpośrednio przylega. Do jego obowiązków należy usuwanie liści, błota, śniegu, lodu i oczywiście posypywanie śliskich nawierzchni piaskiem.

6 grudnia strażnicy dostali ponad 40 zgłoszeń od mieszkańców o śliskich chodnikach, zatokach autobusowych, czy jezdniach.

Kiedy grozi mandat? – Każdy sygnał sprawdzamy, patrolujemy też miasto i zwracamy na uwagę na śliskość chodników. Najpierw strażnicy starają się dotrzeć do właściciela czy zarządcy i poinformować go o obowiązku posypywania chodnika. Jeśli nie wywiązuje się z tych obowiązków, wystawiany jest mandat w wysokości 100 złotych – dodaje Krzysztof Tyszka.