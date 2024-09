Koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery 18 października w Gwincie

Już po raz ósmy zapraszamy na koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery! Widzimy się 18 października w Gwincie. Lista Przebojów Kultowej Akadery to miejsce, gdzie rodzą się przeboje.

Zespołu Blenders chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Miks rocku i funka porwał nas nie jeden raz i Blendersi wracają! Razem będziemy mogli wyśpiewać „Pojemność 2400”! Grają od 1991 roku. A ich płyta „Fankomat” podbiła listy przebojów i stacje radiowe. Na pewno te największe hity usłyszymy w Gwincie.

Pojawi się też Lupa. To zespół, który ma już swoją renomę i na swoim ostatnim albumie pokazał, że można wciąż robić krok do przodu. Utwór „Programy” przez blisko rok utrzymywał się na naszej liście. Mają na swoim koncie trzy płyty. Liczymy, że wkrótce pojawi się kolejna.

To jednak nie koniec atrakcji. Bo będzie też Ilo! Ilona Karpiuk ze swoimi przyjaciółmi. Ilo & Friends. Podlaska, białostocka scena muzyczna byłaby uboższa o wielki talent jakim jest Ilona. Artystka, ale też animatorka życia kulturalnego w Białymstoku. Pięknie potrafi zaśpiewać czy po polsku, czy po białorusku budując napięcie.

Do komplety mamy jeszcze Rusted Teeth. W zeszłym roku wydali album „Pictures” i nadal dzielnie bronią się na naszej liście. Jeśli lubicie dobrego rocka to oni Was nie zawiodą. Ich singiel „You Don’t Seem To Realize” ukazał się w zeszłym roku i nadal jest na naszej liście!