Wysokość mandatów za jazdę zaśnieżonym samochodem

Grudzień 7, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Nawet 3 tysiące złotych mandatu może otrzymać kierowca, który jeździ nieoczyszczonym ze śniegu i lodu samochodem. Policja ostrzega, że jazda zaśnieżonym samochodem ogranicza widoczność, a w konsekwencji może prowadzić do wypadków.

– Musimy mieć dobrą widoczność z przodu, czyli to co się dzieje przed nami, ale również po prawej i lewej stronie – mówi sierżant sztabowy Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. – Pamiętajmy o tym, żeby szyby i dach były oczyszczone. Chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo, ale również o bezpieczeństwo innych użytkowników drogi. Jeżeli komuś nie zależy na bezpieczeństwie, bo to jest najważniejsze, to może przekona kara, bo jest to wykroczenie. Kara jest nawet do 3 tysięcy złotych mandatu.

Ponadto odśnieżanie i skrobanie szyb samochodu na włączonym silniku również może się wiązać z mandatem. Za postój nie wynikający z warunków ruchu drogowego, czyli np. czerwonego światła, powyżej minuty na włączonym silniku auta można otrzymać 100 zł kary. (hk)