W drewnie zapisana jest historia. Yauhen Malikau o badaniach prowadzonych z Politechniką Białostocką

17 czerwca, 2026

dr. Yauhen Malikau fot. Paweł Cybulski dr. Yauhen Malikau fot. Paweł Cybulski

Drewniane domy, misternie zdobione okiennice i rzeźbione detale, które znikają z krajobrazu Europy Wschodniej – dla dr. Yauhena Malikau to nie tylko element lokalnej architektury, ale bezcenne źródło wiedzy o historii, kulturze i tożsamości mieszkańców regionu.Historyk sztuki z Homla od ponad 30 lat dokumentuje drewnianą zabudowę Białorusi oraz pogranicza białorusko-ukraińsko-rosyjskiego. W swoim archiwum zgromadził już ponad 80 tysięcy fotografii około 15 tysięcy budynków. Dziś realizuje projekt badawczy wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej, którego efektem będzie m.in. polskie wydanie jego książki poświęconej architekturze drewnianej Europy Wschodniej.

W rozmowie z Radiem Akadera opowiada o swojej pasji, metodach badawczych i tym, jak w ornamentach oraz zdobieniach dawnych domów można odnaleźć ślady lokalnych tradycji i sposobów postrzegania świata przez poprzednie pokolenia. Mówi również o współpracy z naukowcami z Politechniki Białostockiej, podobieństwach między architekturą Podlasia i Białorusi oraz o wyzwaniach związanych z prowadzeniem badań na emigracji.

– Te detale nie znalazły się na budynkach przypadkowo. Ludzie chcieli w nich opowiedzieć o swoim rozumieniu piękna, harmonii i świata. Warto tę wiedzę zachować i przekazać kolejnym pokoleniom – podkreśla badacz.

Posłuchaj rozmowy z dr. Yauhenem Malikau, historykiem sztuki i badaczem drewnianej architektury Europy Wschodniej:

(pc)