Cochise i donGURALesko w Białymstoku – już w ten piątek!

22 października, 2024

W najbliższy piątek 25 października, w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi zespół Cochise – znany z mocnego rockowego brzmienia, a w klubie Zmiana Klimatu na scenie pojawi się donGURALesko, legenda polskiej sceny hip-hopowej. Oba wydarzenia są objęte patronatem medialnym Radia Akadera.

W Klubie Muzycznym Sześcian odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji premiery nowego, ósmego albumu zespołu Cochise. Grupa założona w 2004 roku w Białymstoku, słynie z wyjątkowego brzmienia będącego mieszanką rocka, grunge’u i metalu. Wspierani przez zespół Starsabout zaprezentują fanom zarówno nowe utwory jak i dobrze znane kompozycje. Cochise z charyzmatycznym wokalistą Pawłem Małaszyńskim na czele, zdobył uznanie zarówno w kraju jak i za granicą, występując na najważniejszych festiwalach rockowych, w tym na dużej scenie Przystanku Woodstock, Seven Festival czy Impact Festival gdzie dzielili scenę z legendarnym Black Sabbath. Zespół zagrał także jako support dla takich gwiazd jak Godsmack i Bush, a ich album „Swans and Lions” znalazł się wśród dziesięciu najlepszych płyt rockowych 2018 roku według „Teraz Rock”.

Premiera nowego albumu zatytułowanego „Cochise”, będącego zwieńczeniem ponad dwudziestoletniej kariery, miała miejsce we wrześniu 2024 roku. To wyjątkowy moment dla zespołu, który regularnie zaskakuje świeżością i energią na scenie, jednocześnie zachowując swoje korzenie w klasycznych brzmieniach rocka. Tego wieczoru publiczność będzie mogła usłyszeć również Starsabout, zespół balansujący na granicy alternatywnego rocka i post-rocka, znany z melancholijnych i emocjonalnych utworów. Obecnie pracują nad nowymi kompozycjami, które również zaprezentują podczas koncertu.

Na scenie klubu Zmiana Klimatu pojawi się donGURALesko, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny hip-hopowej. Artysta który od ponad dwóch dekad niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, wraca do Białegostoku, by zaprezentować fanom swój najnowszy materiał z albumu Miejski Ptak oraz dobrze znane klasyki, które na stałe zapisały się w historii polskiego rapu.

donGURALesko, czyli Piotr Górny to ikona starej szkoły rapu. Od początku swojej kariery wydał ponad dwadzieścia albumów, które osiągnęły status złotych i platynowych, a jego współpraca z czołowymi postaciami polskiej muzyki hip-hopowej jest legendarna. Jego styl pełen metafor, odniesień kulturowych i ironii, w połączeniu z charakterystycznym głosem i flow, zapewniły mu miejsce wśród najbardziej cenionych raperów w Polsce. Ostatni album to kolejny dowód na to, że donGURALesko nie zwalnia tempa i wciąż ma wiele do powiedzenia na temat miejskiej rzeczywistości. (hp)