Pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej walczą ze zmianami klimatu – akcja „Zielony Ślad WIZ”

To jest kolejna akcja z rzędu. W tamtym roku sadziliśmy również drzewa na kampusie Politechniki Białostockiej. Także to są różnego rodzaju projekty. To nie jest tylko sadzenie drzew. To jest, właśnie, dbanie o to, aby studenci także w programach kształcenia mieli te zielone aspekty, aby też wykorzystywać zieloną energię, aby zarządzać odpowiedzią odpadami. Także to jest całe przedsięwzięcie, cały projekt. – tłumaczyła Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Katarzyna Halicka.