Sezon pełen sukcesów dla zespołu Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej

5 września, 2023

Źródło: Cerber Motorsport Źródło: Cerber Motorsport

Cerber Motorsport kończy sezon wyścigowy z sukcesami. Studenci z Politechniki Białostockiej ze swoim bolidem CMS-08 wygrali obie serie zawodów Formula Student, w których w tym roku brali udział.

Zajęli 1. miejsce w klasyfikacji generalnej Formula Student Poland i Formula Student Romania. Koordynatorzy zespołu podkreślają, że cieszą się z sukcesów, ale są również inne ważne kwestie, które wnioskują po tym sezonie.

– Sezon 2023 dał nam nowy, świeży zespół. Osoby, które przyszły w tym roku do zespoły, mogły nauczyć się wielu rzeczy na istniejącym już bolidzie, czego my dołączając do zespołu nie mieliśmy – mówi Bartosz Siłkowski, koordynator zespołu Cerber Motorsport. – Te osoby miały również możliwość pojechać na zawody i sprawdzić się. Teraz wiemy, że to zaufane osoby i możemy powierzyć im odpowiedzialne zadania.

Cerber Motorsport nie spoczywa na laurach. Trwają odpoczywają, ale lada moment ruszą prace nad nowym pojazdem, tym razem o napędzie hybrydowym, z obudową z włókna szklanego.

– Za kilka dni wracamy i zaczynamy na pełnych obrotach jeszcze z fazą projektową naszego najnowszego auta – mówi Kacper Stasiewicz, koordynator zespołu Cerber Motorsport. – Myślę, że w ciągu miesiąca ten sezon zacznie się już na dobre. Będzie to inny sezon niż 2023, ponieważ mieliśmy gotowe auto, a teraz trzeba będzie wrócić myślami do jeszcze wcześniejszego sezonu, gdzie wszystko powstaje od nowa i pojawiają się problemy projektowe, coś się komuś nie mieści, trzeba się pokłócić, żeby znaleźć wspólne rozwiązania i kompromisy. I będziemy już coraz bliżej najnowszego bolidu, czyli CMS-09.

Premiera nowego bolidu jest zaplanowana na czerwiec 2024 roku. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z koordynatorami zespołu Cerber Motorsport:

