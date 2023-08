Zespół Cerber Motorsport szykuje bolid CMS-08 na zawody w Polsce

22 sierpnia, 2023

Zespół Cerber Motorsport, źródło Cerber Motorsport Zespół Cerber Motorsport, źródło Cerber Motorsport

Zespół Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej z bolidem CMS-08 z końcem tygodnia weźmie udział w zawodach Formula Student Poland.

To drugie zawody w tym roku, pierwsze w Rumuni białostoczanie wygrali. Nie mieli sobie równych, bo zwyciężyli we wszystkich konkurencjach dynamicznych. A do kompletu pierwszych miejsc zabrakło jedynie jednej konkurencji statycznej.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z zawodów. Jechaliśmy tam jako faworyci, aczkolwiek tak naprawdę wszystko weryfikuje tor, więc musieliśmy się postarać, żeby każdy szczegół był dopięty – mówi Kacper Stasiewicz, jeden z koordynatorów zespołu i student z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Udało się, ponieważ wygraliśmy klasyfikację generalną. Z konkurencji dynamicznych, czyli z tego z czego słyniemy wszystko poszło po naszej myśli i jesteśmy naprawę zadowoleni z wyników.

Podczas zawodów są konkurencje dynamiczne, które sprawdzają wytrzymałość kierowcy i pojazdu, przyspieszenie bolidu czy też jak najniższe zużycie paliwa oraz statyczne, w których trzeba np. wymyślić firmę na podstawie bolidu formuły Student, stworzyć dokładną wycenę poszczególnych części bolidu czy też oceniany jest projekt wizualny auta i umiejętności inżynierskie jego twórców.

Teraz studenci przygotowują auto do zawodów w Polsce, które rozpoczną się w niedzielę (27.08).

– Po zawodach w Rumunii czekały nas serwisy auta, które zakończyliśmy niedawno – mówi Bartosz Siłkowski, student Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej i koordynator w zespole Cerber Motorsport. – Teraz po testach ustawiamy dalej zawieszenie, nadal szukamy tego idealnego miejsca na stawach zawieszenia, co pozwoli nam urwać te setne sekundy, o które cały czas walczymy. Na ten moment są przeprowadzane testy chłodzenia oraz pakietu aerodynamicznego. Ponadto sprawdzamy każdy zespół przed zawodami, ponieważ zawsze musimy patrzeć i reagować na to co robi czołówka. Wypatrujemy jak poszło innemu zespołowi, z którym będziemy mierzyć się w Polsce. Wszystko musimy mieć pod kontrolą i sprawdzać ich wyniki, żebyśmy się nie zdziwili na zawodach, że bardzo od nich odstajemy.

Cerber Motorsport składa się z ponad 30 studentów z Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektrycznego i z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z koordynatorami zespołu Cerber Motorsport:

Parametry techniczne bolidu CMS-08:

– masa: 215 kg

– silnik Honda CBR 600 RR – dostosowana do założeń projektowych

– przyspieszenie od 0 do 100 km/h – 3,8 sek.

– prędkość maksymalna – 125 km/h

– 57 Nm momentu obrotowego przy 8900 RPM

– 82 konie mechaniczne przy 9200 RPM

– sekwencyjna skrzynia biegów

– 158,7 kg siły docisku przy 100 km/h

Rozwiązania zastosowane w aucie:

– w pełni regulowane wielowahaczowe zawieszenie umożliwiające pełną regulację w zależności od zmieniających się warunków na torze,

– hybrydowa konstrukcja nośna – połączenie stalowej ramy przestrzennej z kompozytowym „monocoque” o zwiększonej sztywności,

– laminowana obręcz bezpieczeństwa,

– wyświetlacz odpowiadający za wyświetlanie i zapisywanie najważniejszych parametrów pracy,

– telemetria wyposażona w 33 czujniki,

– pokrywka silnika redukująca opór powietrza,

– aktywne chłodzenie obszaru silnika,

– autorskie wałki rozrządu,

– zmodyfikowany blok silnika, który umożliwił zastosowanie udoskonalonej misy silnika,

– wydajniejszy i lżejszy układ chłodzenia,

– mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu z regulacją napięcia wstępnego,

– system redukcji oporu powietrza (DRS).