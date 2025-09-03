Home Wiadomości Sergio Lozano nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok

3 września, 2025

Sergio Lozano nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok

Sergio Lozano w koszulce Jagiellonii Białystok, nowy środkowy pomocnik drużyny, prezentowany po podpisaniu kontraktu. Sergio Lozano podpisał dwuletni kontrakt z Jagiellonią Białystok. Hiszpan będzie występował w Żółto-Czerwonych barwach z numerem 21., źródło: jagiellonia.pl
Jagiellonia Białystok wzmacnia środek pola. Klub podpisał kontrakt z 26-letnim Sergio Lozano – wychowankiem Levante UD i byłym zawodnikiem Villarreal CF. Hiszpański pomocnik związał się z Żółto-Czerwonymi dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejny rok.
Doświadczenie z Hiszpanii

Lozano ma na swoim koncie 118 występów w barwach drugiego zespołu Villarreal, w których zdobył 24 bramki i zanotował 21 asyst. Grał również w FC Cartagena, a w ostatnich latach reprezentował Levante UD. W barwach „Granotes” rozegrał 78 meczów, strzelając gola i notując 11 asyst. W zeszłym sezonie przyczynił się do awansu drużyny do LaLiga. W najwyższej hiszpańskiej klasie rozgrywkowej zdążył już zadebiutować – w spotkaniu przeciwko Deportivo Alaves.

Lozano: „Jestem bardzo podekscytowany”

Hiszpan nie ukrywa radości z transferu do Białegostoku. – Jestem bardzo podekscytowany, że trafiam do tak wielkiego klubu. Nie mogę się doczekać, aż poznam kolegów z drużyny i pomogę zespołowi w osiąganiu sukcesów – podkreśla nowy pomocnik Jagiellonii.

Nowy zawodnik wyznaczył sobie ambitne cele. – Moim głównym celem jest wygranie wszystkiego, co się da, a także czerpanie radości z obecności w klubie i dawanie jej kibicom – zaznacza Lozano.

Przyznał również, że adaptację w Polsce ułatwi mu obecność rodaków. – W naszej drużynie mamy kilku Hiszpanów. To na pewno może mi pomóc w adaptacji. Będę robił wszystko, co mogę od pierwszego dnia, żeby wejść do zespołu jak najszybciej – mówi środkowy pomocnik.

Kolejny Hiszpan w Żółto-Czerwonych barwach

Sergio Lozano będzie występował w Jagiellonii z numerem 21. Dołącza do grupy hiszpańskich zawodników w drużynie – Jesusa Imaza, Mikiego Villara, Alejandro Pozo i Alejandro Cantero. (red.)

