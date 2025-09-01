Jagiellonia Białystok wygrywa z Lechią 2:0. Setny gol Jesusa Imaza i awans w tabeli

1 września, 2025

Jesus Imaz i Dimitris Rallis świętują gole, które dały Jagiellonii zwycięstwo 2:0 z Lechią Gdańsk na Chorten Arenie. Fot. jagiellonia.pl Jesus Imaz i Dimitris Rallis świętują gole, które dały Jagiellonii zwycięstwo 2:0 z Lechią Gdańsk na Chorten Arenie. Fot. jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok pokonała na Chorten Arenie Lechię Gdańsk 2:0 (2:0). Gole dla Żółto-Czerwonych strzelili Dimitris Rallis i Jesus Imaz, a trafienie Hiszpana było setnym w barwach Jagiellonii. Mecz oglądało 19 589 kibiców, a Duma Podlasia umocniła się w ścisłej czołówce PKO BP Ekstraklasy.

Przebieg meczu

Od pierwszych minut gospodarze narzucili swój styl gry. Już w początkowych fragmentach stwarzali sytuacje, ale brakowało skuteczności pod bramką Lechii. Goście próbowali odpowiedzieć kontratakami, jednak Sławomir Abramowicz nie musiał interweniować w poważnych sytuacjach.

Przełom nastąpił w 27. minucie. Norbert Wojtuszek dośrodkował w pole karne, a Dimitris Rallis popisał się celnym strzałem głową, dając Jagiellonii prowadzenie. Dla Greka był to czwarty gol w sezonie i kolejny ważny wkład w sukces drużyny.

Tuż przed przerwą na Chorten Arenie wybuchła euforia. W 43. minucie Alex Pozo zagrał precyzyjnie w szesnastkę, gdzie czekał Jesus Imaz. Hiszpan uderzył nie do obrony i trafił do siatki. Był to jego setny gol w barwach Jagiellonii, co zostało dodatkowo uczczone specjalną koszulką przygotowaną na tę okazję.

W drugiej połowie gra była bardziej wyrównana. Oba zespoły miały swoje okazje, ale defensywy i bramkarze spisywali się bez zarzutu. Ostatecznie wynik 2:0 utrzymał się do końca, a białostoczanie mogli świętować dziesiąty kolejny mecz bez porażki, licząc ligę i europejskie puchary.

Jubileusz Jesusa Imaza

Niedzielne spotkanie miało wyjątkową oprawę. Trybuny uhonorowały snajpera Jagi zwyczajową celebracją w 11. minucie, a klub przygotował okolicznościową koszulkę z nazwiskami wszystkich asystentów przy jego 100 golach. Przed meczem Imaz odebrał także miejskie i regionalne wyróżnienia za dorobek sportowy.

Seria i liczby

Zwycięstwo nad Lechią przedłużyło passę Jagiellonii do 10 meczów bez porażki (liga + europejskie puchary). Białostoczanie wskoczyli na 4. miejsce w tabeli Ekstraklasy, mając w zapasie dwa zaległe spotkania.

Skład Jagiellonii

Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Stojinović, Wdowik – Pozo (Polak 89’), Romanczuk (Flach 60’), Drachal, Pietuszewski (Jackson/Cantero 77’) – Imaz (Cantero/Jackson 77’), Rallis (Pululu 60’).

Co dalej?

Ekstraklasę czeka przerwa na mecze reprezentacji. Jagiellonia wróci do gry po kadrze, a jesienią czekają ją również kolejne występy w europejskich pucharach. Kibice mogą spodziewać się emocji zarówno w lidze, jak i na międzynarodowej arenie. (red.)