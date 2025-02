Rozwój kadry młodzieżowej oraz bazy szkoleniowej Jagiellonii Białystok. Posłuchaj rozmowy z prezesem klubu Ziemowitem Deptułą

5 lutego, 2025

Ziemowit Deptuła, fot. Krzysztof Kurianiuk Ziemowit Deptuła, fot. Krzysztof Kurianiuk

„Mamy cały czas dobrą jakość” – mówił w Radiu AKADERA Ziemowit Deptuła, prezes Jagiellonii Białystok. Podkreślał też, że choć zespół ma być jeszcze wzmacniany, to chcą inwestować w rozwój kadry młodzieżowej.

– Oglądałem grę w Turcji i przede wszystkim jestem mile zaskoczony naszą młodzieżą i to też pokazuje kierunek, w którym chcemy iść jako klub, czyli szkolenie własne zawodników. Także to jest kwestia, że pewne umiejętności trzeba wydobyć na światło dzienne, a w tej chwili właśnie dzięki pracy dobrego trenera, jakim jest Adrian Siemieniec, to wyszło na światło dzienne i myślę, że z tego będziemy czerpać – zapewnia Ziemowit Deptuła, prezes Jagiellonii Białystok.

Ponadto prezes powiedział, że będzie się też rozwijać baza Jagiellonii. Trwają rozmowy dotyczące współpracy z Miejskim Ośrodkiem Szkolenia Piłkarskiego, ale także poszukiwana jest do zakupu działka. – Z drugiej strony chcemy być również niezależni i myślę, że w najbliższych miesiącach zdecydujemy się na zakup ziemi. Musimy znaleźć taką ofertę między 10 a 15 ha, tak żeby zbudować solidny ośrodek. To będzie takim głównym celem w tej chwili, a jeżeli uda nam się sfinalizować porozumienie z MOSP-em, to będzie dobry początek na już – dodaje Ziemowit Deptuła.

Teraz przed pierwszym zespołem Jagiellonii Białystok bardzo intensywny czas. Najbliższy mecz zagra już w piątek na wyjeździe ze Stalą Mielec, poza tym w lutym będą jeszcze trzy spotkania ligowe, mecz i rewanż o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy, a także mecz w 1/4 finału Pucharu Polski. (hk)

Rozmowa Miłosza Karbowskiego z Ziemowitem Deptułą, prezesem Jagiellonii Białystok:

