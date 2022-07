Rekrutacja na PB. Kandydaci sprawdzają listy zakwalifikowanych i składają dokumenty

Lipiec 14, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Trwa rekrutacja na nowy rok akademicki 2022/2023 na Politechnice Białostockiej. W środę (13 lipca) ogłoszona została pierwsza lista osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia. A od czwartku (14 lipca), od rana kandydaci na studia sprawdzają listy na poszczególnych wydziałach oraz składają potrzebne dokumenty.

– Zakwalifikowałem na kierunek mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym, bo interesuję się mechaniką i jestem ciekawy, jak zbudowana jest każda maszyna. Złożyłem już komplet dokumentów potwierdzających moją chęć do studiowania i teraz czekam na rozpoczęcie roku akademickiego – cieszy się Tomasz z okolic Białegostoku.

Zadowolony jest także Jerzy z Białegostoku. – Dostałem na wymarzony kierunek – ekoenergetyka na Wydziale Mechanicznym. – Dostarczyłem też już większość dokumentów, pozostały badania lekarskie – potwierdza.

Na budownictwo na Politechnice Białostockiej dostał się natomiast Łukasz z Michałowa. – Interesuję się i elektryką, i budownictwem, pracowałem już w tej ostatniej branży. Dzisiaj przyszedłem dopełnić formalności – mówi.

Na jednym z najbardziej popularnych kierunków – informatyce, w środę kandydaci stali w kolejce do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, by złożyć niezbędne dokumenty.

– Dostałam się na informatykę. Jestem dobra z matematyki i jestem zainteresowana naukami komputerowymi, językami programowania, więc był to oczywisty wybór – stwierdza Ania z Kleosina.

Z Węgrowa do Białegostoku przyjechał Marcin. – Dostałem się na informatykę na Politechnice Białostockiej. To moja pasja, a moi znajomi też tu się uczą, chciałem więc dołączyć do ich społeczności – tłumaczy.

Na informatykę bardzo chciał się dostać również Michał z Goniądza . – Ten kierunek to był mój pierwszy wybór. Mam plany bycia programistą, a Politechnika Białostocka to fajne miejsce, by tutaj się rozwijać. Cała procedura już za mną, jeszcze tylko formalności i już mogę uważać się za studenta i planować przyszłość – podkreśla Marcin.

Ruch jest od rana – przyznaje Wioletta Obidzińska z Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Informatyki. – Kandydaci składają kompletne dokumenty, przychodzą też osoby, które nie zostały zakwalifikowane po szczegółowe informacje.

Listy zakwalifikowanych znajdują się przed biurem Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji na pierwszym piętrze Centrum Nowoczesnego Kształcenia, a także na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej. Informację o zakwalifikowaniu kandydaci, znajdą także na swoich kontach założonych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Osoby zakwalifikowane powinny w dniach 14-16 lipca dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji. (at)

