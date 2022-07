Rekrutacja na Politechnice Białostockiej. Hity wśród kierunków

Lipiec 13, 2022

Fot. Politechnika Białostocka

Informatyka, logistyka, zarządzanie, budownictwo, automatyka i robotyka – te kierunki cieszyły się największym zainteresowanie wśród kandydatów na studia na Politechnice Białostockiej. Na największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce trwa rekrutacja na nowy rok akademicki 2022/2023. W środę (13 lipca) ogłoszona została pierwsza lista osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia.

W rekrutacji na studia stacjonarne, rozpoczynające się od października 2022 r., Politechnika Białostocka uruchomiła zapisy na 28 kierunków studiów pierwszego stopnia (głównie inżynierskich, trwających 7 semestrów) na 6 wydziałach. Na kandydatów czekało łącznie 2011 miejsc.

Hitem wśród kierunków pierwszego stopnia jest informatyka, którą chce studiować ponad 550 osób. Informatyka to jednocześnie kierunek z najwyższym limitem miejsc na Politechnice Białostockiej (210), więc szansę na podjęcie studiów ma tu co trzeci kandydat. W tegorocznej rekrutacji dużą popularnością cieszyły się wszystkie kierunki oferowane przez Wydział Informatyki: na informatykę i ekonometrię jest ponad trzech chętnych na miejsce, na matematyce stosowanej to średnio dwie osoby.

Duża konkurencja jest na architekturze wnętrz (kierunek prowadzony na Wydziale Architektury) oraz architekturze krajobrazu (kierunek na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku). Jest tu średnio 2,6 kandydata na miejsce. Natomiast na kierunku grafika to 2,4 osoby na miejsce.

Kolejne kierunki, które najchętniej wybierali w tym roku kandydaci, od lat utrzymują się w czołówce najpopularniejszych na Politechnice Białostockiej. To budownictwo, na którym o 180 miejsc ubiega się 285 kandydatów; a także kierunki: automatyka i robotyka, logistyka, mechatronika, leśnictwo, gospodarka przestrzenna, biotechnologia oraz elektrotechnika, na których na jedno miejsce przypada dwóch kandydatów. Po dwoje kandydatów walczy też o miejsce na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie – na 150 oferowanych tu miejsc zapisało się blisko 300 osób.

Kandydatom spodobała się też nowa propozycja Politechniki Białostockiej. Energetykę cieplną, kierunek silnie powiązany z przemysłem, współtworzony przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Wydział Mechaniczny i Wydział Elektryczny, zapisało się ponad 50 kandydatów.

– Politechnika Białostocka przygotowała w tej rekrutacji ponad 2 tysiące miejsc dla kandydatów, zarejestrowało się około 4 tysiące osób. Największą popularnością cieszyły się kierunki: informatyka, logistyka, zarządzanie, budownictwo, automatyka i robotyka – poinformował dr. hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. – Wśród oferty edukacyjnej mamy też dwa nowe kierunki, to energetyka cieplna (pompy ciepła, klimatyzatory), kierunek międzywydziałowy prowadzony przez Wydział Mechaniczny PB i Wydział Budownictwa i Nauk i Środowisku PB oraz kierunek BIM prowadzony na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.

Profesor Jarosław Szusta podkreśla jednocześnie, że Politechnika Białostocka wśród większości kierunków, na które jest prowadzona rekrutacja, ma kierunki certyfikowane. – Odznaczają się one europejskim certyfikatem EUR-ACE® Label, potwierdzającym wysoki poziom kształcenia na danym kierunku. Certyfikat daje zagranicznemu pracodawcy informację, że nasi absolwenci są świetnie przygotowani, potrafią się odnaleźć nie tylko na polskim rynku pracy, ale i na rynkach zagranicznych.

Rekrutacja – ważne terminy

Listy zakwalifikowanych pojawiły się przed biurem Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji na pierwszym piętrze Centrum Nowoczesnego Kształcenia, a także na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej. Informację o zakwalifikowaniu kandydaci znajdą także na swoich kontach założonych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

– Rekrutacja cieszyła się bardzo dużą popularnością. Politechnika Białostocka i jej oferta daje szerokie możliwości rozwoju. To nie tylko wiedza teoretyczna, ale i praktyczna, konkretne umiejętności, którymi nasi absolwenci mogą się pochwalić na rynku pracy – wskazuje Marta Tomiczek z Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji.

– Kandydaci, którzy na swoim koncie w systemie IRK dowiedzą się, że zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studnia, powinni między 14 a 16 lipca do konkretnej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej złożyć komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania. Natomiast ci kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani, takie listy powinni sprawdzić także 19 lipca. Tego dnia uczelnia po raz kolejny ogłosi listy kandydatów nowo zakwalifikowanych.

Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia poznamy 28 lipca. Po tym terminie, jeżeli na uczelni pozostaną wolne miejsca będzie możliwość ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej. I te informacje będą dostępne na początku sierpnia – informuje Marta Tomiczek.

Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1). (PB/at)