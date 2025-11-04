Rekrutacja do Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Warto się pospieszyć

4 listopada, 2025

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy, fot Dariusz Piekut/PB Podlaski Uniwersytet Dziecięcy, fot Dariusz Piekut/PB

To moment, na który czekało wielu białostockich uczniów i ich rodziców. W środę (05.11) o 11:00 rozpocznie się rekrutacja do 17. edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. A poprzednie lata pokazały, że miejsca rozchodzą się błyskawicznie.

Z Białegostoku w zajęciach może wziąć udział 50 uczniów.

– 11:00-11:30 w tym czasie jest okienko czasowe, podczas którego należy wysłać wypełniony formularz na adres mailowy. Co roku wpływa do nas kilkaset zgłoszeń, więc można powiedzieć, że te miejsca rozchodzą się w ciągu kilku minut – mówi Anna Kondracka, specjalistka do spraw wspierania edukacji w Politechnice Białostockiej.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa skierowana do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych. Uczestnicy poznają świat nauki od środka, bo zajęcia odbywać się będą w Politechnice Białostockiej.

– Udział w projekcie to poznawanie naszej uczelni, ponieważ zajęcia odbywają się na każdym z wydziałów, więc będziemy projektować, pracować w laboratoriach, rozwiązywać matematyczne łamigłówki oraz uczyć się, co to jest mediacja, ale to nie tylko zajęcia na naszej uczelni. W ramach projektu odwiedzimy również Muzeum Wojska w Białymstoku – dodaje Anna Kondracka.

W tegorocznej edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego udział weźmie 245 uczniów z Białegostoku, Augustowa, Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz. Rekrutacja dla dzieci spoza Białegostoku prowadzona jest przez samorządy.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie pb.edu.pl/pud. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Anną Kondracką:

