Home Wiadomości Rekrutacja do Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Warto się pospieszyć

Wiadomości

4 listopada, 2025

Rekrutacja do Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Warto się pospieszyć

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy, fot Dariusz Piekut/PB
To moment, na który czekało wielu białostockich uczniów i ich rodziców. W środę (05.11) o 11:00 rozpocznie się rekrutacja do 17. edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. A poprzednie lata pokazały, że miejsca rozchodzą się błyskawicznie.

 

Z Białegostoku w zajęciach może wziąć udział 50 uczniów. 

– 11:00-11:30 w tym czasie jest okienko czasowe, podczas którego należy wysłać wypełniony formularz na adres mailowy. Co roku wpływa do nas kilkaset zgłoszeń, więc można powiedzieć, że te miejsca rozchodzą się w ciągu kilku minut – mówi Anna Kondracka, specjalistka do spraw wspierania edukacji w Politechnice Białostockiej.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa skierowana do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych. Uczestnicy poznają świat nauki od środka, bo zajęcia odbywać się będą w Politechnice Białostockiej.

– Udział w projekcie to poznawanie naszej uczelni, ponieważ zajęcia odbywają się na każdym z wydziałów, więc będziemy projektować, pracować w laboratoriach, rozwiązywać matematyczne łamigłówki oraz uczyć się, co to jest mediacja, ale to nie tylko zajęcia na naszej uczelni. W ramach projektu odwiedzimy również Muzeum Wojska w Białymstoku – dodaje Anna Kondracka.

W tegorocznej edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego udział weźmie 245 uczniów z Białegostoku, Augustowa, Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz. Rekrutacja dla dzieci spoza Białegostoku prowadzona jest przez samorządy.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie pb.edu.pl/pud. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z Anną Kondracką:

 

Czytaj także: Nauka, technika i kreatywność w roli głównej – Politechnika Białostocka zaprasza na 17. edycję Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Najnowsze wiadomości
Piłkarze jagielloni na boisku
Jagiellonia Białystok zagra w ... więcej
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski siedzi przy stole konferencyjnym w sali Pałacu Branickich i przedstawia założenia budżetu miasta na 2026 rok. Obok ekranu z napisem „Założenia do projektu Budżetu Miasta Białegostoku na 2026 r.” stoją mikrofony lokalnych mediów.
Budżet stabilnego rozwoju – ... więcej
Rekrutacja do Podlaskiego Uniw ... więcej
Nowi uczniowie Akademickiego L ... więcej
Czerwona mysz komputerowa
Oszustwo na NFZ. Nie klikaj w ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.