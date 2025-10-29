Home Wiadomości Nauka, technika i kreatywność w roli głównej – Politechnika Białostocka zaprasza na 17. edycję Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

29 października, 2025

Nauka, technika i kreatywność w roli głównej – Politechnika Białostocka zaprasza na 17. edycję Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy, fot. Dariusz Piekut/PB
To gwarancja przygody w świecie nauki, techniki, innowacji oraz możliwość rozwijania wyobraźni i kreatywnego myślenia wśród najmłodszych. Politechnika Białostocka już po raz 17. organizuje Podlaski Uniwersytet Dziecięcy. 245 uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z Białegostoku, Augustowa, Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz weźmie udział w 15 zjazdach.

 

Inicjatywa skierowana jest do dzieci, które są ciekawe świata.

– Jednym z celów Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest rozbudzenie zainteresowań, umożliwienie warunków do tego, żeby sprawdzić, co tak naprawdę interesuje młodych ludzi, w jakim kierunku chcieliby się rozwijać, co chcieliby robić w czasie studiów, a być może już plany na to, co po studiach – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. 

Uczestnicy Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego będą mieli możliwość poznać uczelnię od środka i spotkać się z pracownikami naukowymi, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć w sposób interesujący dla młodych ludzi.

– Dla nas najważniejsze są dzieci, to nasza przyszłość dla naszych małych ojczyzn. I ta inicjatywa Politechniki Białostockiej jest takim wspaniałym narzędziem, żeby dla tych właśnie młodych już pokazywać jakie są najnowsze technologie – uważa Ireneusz Kiendyś, burmistrz Hajnówki.

Rekrutacja uczniów rozpocznie się 5 listopada. A uroczysta inauguracja 17. edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, połączona z pierwszym wykładem, odbędzie się 29 listopada. (hk)

 

Relacja Hanna Kość:

