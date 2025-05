Profesor Jerzy Uścinowicz z Politechniki Białostockiej prezentuje swoje dzieła na międzynarodowej wystawie

19 maja, 2025

Prof. Jerzy Uścinowicz, fot. Hanna Kość Prof. Jerzy Uścinowicz, fot. Hanna Kość

Wystawa fotografii przedstawiająca architektoniczne dzieła prof. Jerzego Uścinowicza z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej jest prezentowana na MOA International Chile Japan.

W poniedziałek (19.05) będzie inauguracja wystawy, która nosi tytuł „Świątynie pomiędzy chrześcijańskim wschodem i zachodem” i pokazanych będzie 40 zdjęć ze świątyniami, kaplicami i kościoły w Polsce.

– Wystawa jest takim chyba podstawowym narzędziem, medium, które służy przekazowi świadomości, również wymianie wartości. To zaproszenie ostatnio przyszło z Santiago de Chile z Uniwersytetu Papieskiego. Jestem takim człowiekiem pogranicza i staram się łączyć różne religie. Jednakowo je traktuję, więc to bardzo zainteresowało akademików z uniwersytetu i stąd to zaproszenie – mówi prof. Jerzy Uścinowicz.

Prof. Jerzy Uścinowicz specjalizuje się architekturze sakralnej, którą nazywa architekturą duchową. – Architektura sakralna jest tą szczególną ze względu na to, że ma swoją służebność, która jest w innych kategoriach ujmowana, niż tylko użytkowy aspekt czy społeczny. Ona ma swój wytyczony cel duchowy, jest nim przebóstwianie i zbawianie świata, więc to są wysokie dosyć aspiracje ludzkie ujmowane również w wartościach sztuki, wartościach architektury – dodaje prof. Jerzy Uścinowicz.

Prof. Jerzy Uścinowicz w kwietniu tego roku został uhonorowany Srebrnym Medalem 'Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz ochrony dziedzictwa narodowego. (hk)

