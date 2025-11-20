Prof. Anna Barbara Wydrycka nie żyje. Uniwersytet w Białymstoku żegna wybitną badaczkę literatury

20 listopada, 2025

Prof. Anna Barbara Wydrycka – wybitna badaczka poezji Młodej Polski i wieloletnia wykładowczyni Uniwersytetu w Białymstoku.

W wieku 70 lat zmarła prof. dr hab. Anna Barbara Wydrycka – jedna z najważniejszych polskich badaczek poezji przełomu XIX i XX wieku, ceniona nauczycielka akademicka i wieloletnia wykładowczyni Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Jej odejście to ogromna strata dla środowiska naukowego. Wydział Filologiczny poinformował o śmierci Profesor w komunikacie opublikowanym 19 listopada, podkreślając, że wiadomość została przyjęta „z wielkim smutkiem”.

Wybitna literaturoznawczyni

Prof. Wydrycka specjalizowała się w poezji okresu Młodej Polski, szczególnie w nurcie kobiecym, a także w historii krytyki literackiej i twórczości zapomnianych dziś autorów. Była autorką monografii oraz edycji poezji Bronisławy Ostrowskiej, Marceliny Kulikowskiej i Anny Zahorskiej. W jej dorobku szczególne miejsce zajmuje fundamentalna praca Elzenbergowie: trzy pokolenia twórców kultury, nauki, historii (2019), uznawana za jedno z najważniejszych opracowań dotyczących tej wyjątkowej rodziny.

W imieniu społeczności Uniwersytetu w Białymstoku kondolencje Rodzinie i Bliskim przekazał dziekan Wydziału Filologicznego, prof. Jarosław Ławski. – Wybitna badaczka poezji okresu Młodej Polski, twórczości pisarek i zapomnianych autorów – podkreślono w komunikacie wydziału.

Wspomnienia studentów i absolwentów

Informacja o śmierci Profesor wywołała poruszenie wśród studentów i absolwentów. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele osobistych wpisów i wspomnień.

– Pani Profesor była nie tylko wybitną naukowczynią, lecz przede wszystkim niezwykłym człowiekiem — mądrym, życzliwym i uważnym. Jej odejście pozostawia bolesną pustkę – napisała jedna z absolwentek, wspominając jej wpływ na rozwój naukowy i zawodowy.

Inna z byłych studentek podkreśliła znaczenie jej wsparcia: – Jej życzliwy uśmiech i oczy pełne pasji dodawały mi otuchy. Ma zaszczytne miejsce w moich wspomnieniach.

W komentarzach powtarzają się słowa: wymagająca, sprawiedliwa, inspirująca, pełna pasji do literatury i szacunku do studentów.

Pożegnanie Profesor

Msza pogrzebowa za prof. Annę Barbarę Wydrycką odbędzie się 21 listopada o godzinie 11.00 w kościele św. Wojciecha w Białymstoku. Społeczność akademicka zachęca wszystkich, którzy chcą pożegnać Profesor, do udziału w uroczystościach.

