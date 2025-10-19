Home Wiadomości Zmarła Sofia Corradi – „Mamma Erasmus”, pomysłodawczyni programu Erasmus

19 października, 2025

Zmarła Sofia Corradi – „Mamma Erasmus”, pomysłodawczyni programu Erasmus

Sofia Corradi źródło: facebook.com/sofia.corradi.9
W wieku 91 lat zmarła Sofia Corradi, znana jako „Mamma Erasmus”, pomysłodawczyni jednego z najbardziej znanych programów edukacyjnych na świecie – Erasmus. O jej śmierci poinformowała w sobotę rodzina. Włoskie media podkreślają, że Corradi była postacią wyjątkową dla środowiska akademickiego w całej Europie.

 

Twórczyni idei europejskiej wymiany studentów

Sofia Corradi przez wiele lat pracowała jako wykładowczyni pedagogiki na Uniwersytecie Roma Tre w Rzymie. Pełniła także funkcję doradczyni włoskiego stowarzyszenia rektorów krajowych uniwersytetów, wspierając inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji i współpracy międzyuczelnianej w Europie.

W 1969 roku Corradi przedstawiła projekt umożliwiający studentom odbywanie części studiów na zagranicznych uczelniach. Pomysł ten stał się zalążkiem późniejszego programu Erasmus, który dziś łączy miliony młodych ludzi z całego świata.

Choć propozycja początkowo nie została zrealizowana, już w 1976 roku trafiła na forum Wspólnoty Europejskiej, gdzie zyskała poparcie decydentów i uczelni. W 1987 roku projekt oficjalnie przekształcono w program Erasmus, który od niemal 40 lat promuje mobilność akademicką, naukę języków i budowanie wspólnej tożsamości europejskiej.

Erasmus – dziedzictwo Sofii Corradi

Od momentu powstania program Erasmus umożliwił ponad 13 milionom studentów zdobycie doświadczeń edukacyjnych i zawodowych w innych krajach. Włoszka, znana jako „Mamma Erasmus”, wielokrotnie podkreślała, że jej celem było stworzenie przestrzeni, w której młodzi ludzie uczą się otwartości, współpracy i wzajemnego zrozumienia.

Sofia Corradi do końca życia pozostawała aktywna w środowisku akademickim, uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach poświęconych edukacji europejskiej. Jej wkład w rozwój międzynarodowej wymiany studentów jest dziś uznawany za jedno z najważniejszych osiągnięć w historii współczesnej edukacji w Europie.

(pc)

