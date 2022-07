Pomagamy. Kolejny transport humanitarny z Białegostoku do Ukrainy

Lipiec 4, 2022

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

W poniedziałek (4 lipca) z Białegostoku wyruszył kolejny transport humanitarny, który zorganizowało miasto – tym razem we współpracy z Fundacją Folkowisko z Gorajca. Dzięki mieszkańcom naszego miasta do uchodźców w rejonie jaworowskim trafi około 4 ton niezbędnych produktów.

Z Białegostoku z pomocą humanitarną wyruszyły bus i samochód ciężarowy wypełnione darami: żywnością długoterminową od białostockich darczyńców oraz chemią i środkami czystości przekazanymi Miastu z UNHCR. Pomoc z Białegostoku trafi do magazynu Fundacji Folkowisko. Następnie, wraz z innymi darami, zostanie przekazana do 9 punktów dla uchodźców w rejonie jaworowskim, w tym do Centrum Paliatywnego w Niemirowie.

– Dzięki białostoczanom, którzy po raz kolejny pokazują, że potrafią dzielić się dobrem, możemy pomagać narodowi ukraińskiemu. Wspieramy również organizacje pozarządowe, bo bez nich ta pomoc nie byłaby tak efektywna – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Dziękuję wszystkim mieszkańcom, organizacjom pozarządowymi i wolontariuszom, którzy od pierwszych dni wojny w Ukrainie wspierają i niosą pomoc w różnej formie.

Fundacja Folkowisko z Gorajca zaangażowana jest w pomoc Ukrainie od początku wojny. Ma duże doświadczenie w pomocy humanitarnej. Z racji bliskiej odległości od granicy Fundacja ma większe możliwości przekazywania pomocy humanitarnej na teren Ukrainy.

Miasto dotychczas do Ukrainy z pomocą humanitarną wysłało 2 autobusy, 2 tiry, 40 busów i 12 aut osobowych. Łącznie około 100 ton niezbędnych produktów.

Tu zobacz też: Z Białegostoku wyjechał transport humanitarny do Łucka