Z Białegostoku wyjechał transport humanitarny do Łucka

Lipiec 1, 2022

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

13 ton głównie jedzenia, ale też artykułów kosmetycznych i higienicznych wyjechało w piątek (01.07) w transporcie z Białegostoku do Łucka. Zorganizowanie pomocy humanitarnej było możliwe dzięki zaangażowaniu białostockich firm, Fundacji Spe Salvi i Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia.

– Jako miasto nie możemy pomagać Ukrainie w sposób militarny, ale możemy pomagać w sposób humanitarny. Dlatego też przygotowaliśmy specjalnego tira. Jest to dar serca białostockich przedsiębiorców, który trafi do Łucka, bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Łucku. Dlatego do Łucka, bo Łuck to jest miasto partnerskie Białegostoku i dlatego, że odpowiedzieliśmy na konkretny apel, na konkretne zapotrzebowanie – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski.

Wartość przekazanych darowizn to mniej więcej 330 tys. złotych. Oprócz żywności długoterminowej, artykułów kosmetycznych i higienicznych zakupiono także agregaty prądotwórcze, artykuły medyczne (apteczki taktyczne, opatrunki ratunkowe, opaski uciskowe taktyczne), krótkofalówki, latarki, powerbanki, maszynki do strzyżenia, śpiwory i karimaty, odzież, płaszcze przeciwdeszczowe, naczynia jednorazowe. (mt)