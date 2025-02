Dzień Nauki Polskiej w Politechnice Białostockiej. Prof. Marek Krętowski: Nasza uczelnia konsekwentnie rozwija badania, które mają realne zastosowanie

19 lutego, 2025

19 lutego w całej Polsce obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej, który upamiętnia urodziny Mikołaja Kopernika i podkreśla rolę polskich naukowców w rozwoju technologii i wiedzy. To także doskonała okazja, by przyjrzeć się osiągnięciom Politechniki Białostockiej, która od ponad 70 lat kształtuje przyszłość poprzez badania i innowacje. O znaczeniu tego święta oraz o roli nauki w rozwoju uczelni mówił w rozmowie w Radiu AKADERA prof. dr hab. inż. Marek Krętowski, prorektor ds. Nauki PB.

Politechnika Białostocka – nauka dla przemysłu i społeczeństwa

– To stosunkowo nowe święto, ale bardzo istotne. Pozwala nam mówić o naszych osiągnięciach i problemach nauki, a także podkreśla, jak ważny jest postęp w rozwoju kraju – podkreśla prof. Krętowski.

Politechnika Białostocka to uczelnia, która od lat łączy działalność naukową z praktycznym zastosowaniem technologii. Współpracując z przedsiębiorstwami i instytucjami, uczelnia tworzy innowacyjne rozwiązania, które wpływają na gospodarkę i życie codzienne.

– Nie tylko rozwijamy naukę, ale także ściśle współpracujemy z firmami, szczególnie z naszego regionu, aby innowacje były realnie wykorzystywane – dodaje profesor.

Kluczowe kierunki badań i osiągnięcia uczelni

Politechnika Białostocka ma na swoim koncie liczne patenty, projekty badawcze i współpracę międzynarodową. Uczelnia może pochwalić się kategorią A w inżynierii mechanicznej oraz naukach o zarządzaniu i jakości, co świadczy o wysokim poziomie badań w tych dziedzinach.

W ostatnich latach naukowcy PB zrealizowali liczne projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a uczelnia dołączyła do europejskiego sojuszu ACROSS (Uniwersytet Europejski), który wspiera rozwój innowacyjnych badań.

– Cieszymy się, że nasza uczelnia jest coraz bardziej rozpoznawalna w Polsce i Europie. Stale rozwijamy nowe technologie – od inżynierii biomedycznej, przez budowę dróg i recykling materiałów, po systemy sztucznej inteligencji i światłowody nowej generacji – wyjaśnia Prorektor ds. Nauki.

Politechnika Białostocka w międzynarodowej nauce

Uczelnia coraz mocniej zaznacza swoją obecność na arenie międzynarodowej. Projekty realizowane na PB zyskują uznanie w Europie, a naukowcy prowadzą badania we współpracy z zagranicznymi ośrodkami.

– Niedawno udało nam się zdobyć projekt w ramach programu Horyzont, co jest dużym sukcesem i otwiera nowe możliwości współpracy międzynarodowej – podkreśla prof. Krętowski.

Plany na przyszłość

Politechnika Białostocka nie zwalnia tempa – przed uczelnią kolejne wyzwania i nowe kierunki rozwoju.

– Przygotowujemy się do kolejnej ewaluacji naukowej i chcemy rozszerzyć naszą działalność o nowe dyscypliny, takie jak inżynieria materiałowa. Dążymy do tego, by nasza uczelnia była jeszcze silniejsza w dziedzinie innowacji i współpracy z przemysłem – zapowiada Prorektor ds. Nauki PB. (AJ)

Posłuchaj rozmowy z prof. dr. hab. inż. Markiem Krętowskim:

