Politechnika Białostocka świętuje Dzień Nauki Polskiej – innowacje, patenty i wybitni naukowcy

19 lutego, 2025

fot. Gabriela Kościuk fot. Gabriela Kościuk

19 lutego to Dzień Nauki Polskiej, święto podkreślające rolę polskich naukowców w rozwoju światowej wiedzy i technologii. Data nie jest przypadkowa – to rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z najwybitniejszych polskich uczonych. Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce, aktywnie angażuje się w rozwój innowacji i nauki. 450 naukowców realizuje tu projekty o wartości przekraczającej 19 mln zł, których efektem są m.in. nowoczesne patenty i wynalazki.

Nowatorskie badania i innowacje z Politechniki Białostockiej

W 2024 roku naukowcy PB pracowali nad wieloma pionierskimi projektami, obejmującymi m.in.:

✔ badania nad betonami cementowymi z włóknami węglowymi,

✔ opracowanie nowoczesnych biomateriałów do stomatologii,

✔ poszukiwanie nowych technologii światłowodów krzemionkowych,

✔ konstruowanie magnetycznej opaski do drenażu limfatycznego,

✔ produkcję wydajnych biosorbentów do oczyszczania wody z metali ciężkich.

Dzięki tej działalności Politechnika Białostocka aktywnie wspiera rozwój technologii i przemysłu, a także popularyzuje naukę wśród młodych ludzi.

Patenty z Politechniki Białostockiej – przełomowe rozwiązania

W 2024 roku Urząd Patentowy RP przyznał uczelni 4 patenty i zarejestrował 18 zgłoszeń patentowych. Wśród nich znalazły się m.in.: 🔹 Głowica opadowa systemu szalunkowego – pozwalająca na tańsze i bezpieczniejsze deskowanie stropów,

🔹 Głowica wieloramienna do obsługi wielu połączeń gwintowych – innowacyjne narzędzie pozwalające na elastyczną zmianę rozstawu śrub,

🔹 Poroelastyczna kompozycja mineralno-asfaltowa – nowatorska mieszanka do budowy cichych nawierzchni drogowych.

Naukowcy Politechniki Białostockiej wśród najbardziej wpływowych na świecie

Aż 10 badaczy PB znalazło się na Liście TOP 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie, przygotowanej przez Stanford University. W rankingu doceniono osiągnięcia uczonych z Wydziału Mechanicznego, Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Elektrycznego.

Politechnika Białostocka dla społeczeństwa i edukacji

Oprócz prowadzenia badań naukowych, uczelnia angażuje się w liczne inicjatywy społeczne i edukacyjne:

🔹 Zabezpieczenie XVI-wiecznych katakumb w Supraślu – współpraca PB z innymi uczelniami przy badaniach zabytkowej konstrukcji,

🔹 natureTECH Centrum Badań Produktów Naturalnych – nowa jednostka badawcza wspierająca innowacje w biotechnologii, farmacji i rolnictwie,

🔹 Podlaski Uniwersytet Dziecięcy i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – projekty edukacyjne popularyzujące naukę wśród najmłodszych.

Dzień Nauki Polskiej to okazja, by docenić wkład badaczy w rozwój technologii i innowacji. (na podst. pb.edu.pl)