Politechnika Białostocka na finiszu rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia

6 lipca, 2023

Konferecja ds. rekrutacji, fot. Dariusz Piekut

To ostatnia chwila, by zapisać się na studia stacjonarne I i II stopnia na Politechnice Białostockiej. Kandydaci tylko do piątku (07.07) mogą się rejestrować na 29 kierunków. W sumie uczelnia zamierza przyjąć niemal 2 tys. osób.

Największa w północno-wschodniej Polsce uczelnia techniczna to miejsce dla przyszłych inżynierów budownictwa, inżynierów mechaników, elektryków, automatyków, informatyków, programistów. Swoje miejsce znajdą zainteresowani medycyną, biologią, grafiką, leśnictwem czy szeroko pojętym zarządzaniem i logistyką.

Na studiach I stopnia w ofercie jest 26 kierunków, a wśród nich takie kierunki przyszłości jak: ekoenergetyka, biotechnologia, czy matematyka stosowana. Są też dwie nowości – cyfryzacja przemysłu oraz zarządzanie finansami i rachunkowość. Pełna lista proponowanych kierunków dostępna jest tutaj.

Absolwenci po 3,5 roku nauki otrzymują dyplom inżyniera i poszukiwane na rynkach pracy kwalifikacje zawodowe. Już w czasie praktyk w firmach wielu studentów Politechniki Białostockiej znajduje stałą pracę, są też studia dualne, czyli połączone z praktycznymi, płatnymi zajęciami w firmach. W czasie studiów można działać w kołach naukowych i wspólnie budować bolidy, łaziki marsjańskie, programować roboty, czy projektować protezy – na przykład łapki dla pieska.

Na kierunki Wydziału Architektury zapisy na studia I stopnia zostały już zakończone. Obecnie trwają tam egzaminy wstępne z rysunku. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

– 12 lipca będzie ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia. Jeżeli kandydat zaloguje się na swoje konto w systemie IRK i zobaczy, że jest zakwalifikowany, wówczas będzie miał trzy dni na złożenie kompletu dokumentów, które będą potwierdzały, że faktycznie chce u nas studiować – mówi Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji uczelni.

18 lipca i 24 lipca odbędą się przyjęcia w ramach tzw. wolnych miejsc. 28 lipca zostaną zaś ogłoszone listy przyjętych na studia stacjonarne.

Na studiach II stopnia można wybierać z kolei spośród trzech kierunków. To: BIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynku, architektura wnętrz i zarządzanie. Szczegóły są tutaj. (mt)