29 kierunków, które mogą zmienić przyszłość. Studiuj dla siebie na jednym z sześciu wydziałów Politechniki Białostockiej

1 czerwca, 2023

Konferencja prasowa ds. rekrutacji, fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka Konferencja prasowa ds. rekrutacji, fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

29 kierunków studiów, w tym dwie nowości ma w swojej ofercie Politechnika Białostocka na studiach stacjonarnych I stopnia. Kandydaci na tę uczelnię już mogą się rejestrować w systemie IRK. W sumie czeka blisko 1850 miejsc. Kampanii rekrutacyjnej przyświeca hasło „Studiuj dla siebie”.

– Ważne są daty. Do 29 czerwca nasi kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie IRK na kierunki prowadzone przez Wydział Architektury. Są to kierunki, które wymagają nie tylko zarejestrowania się w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów i zdania egzaminu maturalnego, ale także zdania egzaminu z rysunku. Rekrutacja na pozostałe kierunki prowadzona jest do 7 lipca – mówi prof. Jarosław Szusta, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej.

Pośród 29 kierunków studiów I stopnia znajdują się takie kierunki przyszłości jak ekoenergetyka, biotechnologia, czy matematyka stosowana. Oba nowe kierunki, tj. Cyfryzacja przemysłu oraz Zarządzanie finansami i rachunkowość zostały utworzone w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, z którym Politechnika ściśle współpracuje.

Pierwsza z nowości – Cyfryzacja przemysłu realizowana jest na Wydziale Elektrycznym. To pierwszy taki kierunek w regionie i jeden z nielicznych w Polsce.

– Realizujemy bardzo dużo prac badawczych we współpracy z przemysłem. Okazało się, że coraz więcej techniki cyfrowej wchodzi nam do życia codziennego. W związku z powyższym postanowiliśmy otworzyć nowy kierunek – Cyfryzację przemysłu. Coraz więcej mamy procesów, które są bardzo zautomatyzowane, które są nadzorowane przez sztuczną inteligencję i w związku z tym pozyskujemy bardzo dużo informacji. (…) Mamy teraz koncepcję przemysłu 4.0, która mówi o tym, że tej techniki będzie coraz więcej. Mamy internet rzeczy, z którym każdy z nas ma do czynienia na co dzień, bo tych danych, np. ze smartwatchów mamy coraz więcej. Do tego potrzebny jest system, który opracowuje te dane i pozwoli nam zarządzać tymi danymi i ewentualnie zarządzać produkcją. Cyfryzacja przemysłu to jest połączenie interdyscyplinarne naszych kierunków studiów. Jest trochę informatyki, trochę przetwarzania sygnałów, trochę sensoryki różnego rodzaju, dużo elektroniki i elektrotechniki. Planujemy otworzyć ten kierunek na początek z 30 osobami – mówi dr inż. Sławomir Kwiećkowski, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia tego wydziały.

Drugą nowością w roku akademickim 2023/2024 jest realizowany przez Wydział Inżynierii Zarządzania kierunek Zarządzanie finansami i rachunkowość. To jak mówi dr Ewa Rolnik-Sadowska, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia tego wydziału, kierunek ściśle praktyczny, jedyny taki kierunek w Polsce.

– To jest tzw. kierunek praktyczny, co oznacza, że pół roku studenci realizują w przedsiębiorstwie podczas praktyk. Przedsiębiorcy bardzo chętnie włączyli się zarówno w tworzenie kierunku, jak i ofertę praktyk, ponieważ zawody związane z rachunkowością czy księgowością, z finansami, zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie są bardzo popularne i potrzebne ze względu na sytuację gospodarczą, ekonomiczną i wymiar lokalizacji w kraju. Będziemy kształcić osoby, które myślę mają gwarancję na sukces na rynku pracy. Profil praktyczny tych studiów będzie przejawiał się tym, że zajęcia będą prowadzili praktycy. Miejsc jest niedużo, więc zachęcamy do rekrutacji. 50 osób stanowi limit na studiach stacjonarnych i 30 na studiach niestacjonarnych – mówi dr Ewa Rolnik-Sadowska, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Od 1 czerwca Politechnika Białostocka prowadzi także rekrutację na studia II stopnia. Na trzech kierunkach jest przeszło 100 miejsc. Szczegółowa oferta uczeni jest dostępna pod adresem: kandydacipb.edu.pl. (mt)

Studia I stopnia

Wydział Architektury

Architektura – 75

Architektura wnętrz – 36

Grafika – 30

O specyfice kierunków Wydziału Architektury opowiada jego Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia – dr inż. arch. Jolanta Owerczuk:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Architektura krajobrazu – 30

Biotechnologia – 50

Budownictwo – 180

Gospodarka przestrzenna – 45

Energetyka cieplna – 30

Inżynieria rolno-spożywcza -30

Inżynieria środowiska – 75

Leśnictwo – 30

O specyfice kierunków Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku opowiada jego Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia (kierunki: BUD, GP i AK) dr inż. Małgorzata A. Lelusz:

Wydział Elektryczny

Cyfryzacja przemysłu – 30

Ekoenergetyka – 45

Elektronika i telekomunikacja – 45

Elektrotechnika – 60

Elektrotechnika dualne – 25

O specyfice kierunków Wydziału Elektrycznego opowiada jego Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr inż. Sławomir Kwiećkowski:

Wydział Informatyki

Informatyka – 210

Informatyka i ekonometria – 45

Matematyka stosowana – 45

O specyfice kierunków Wydziału Informatyki opowiada jego Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr inż. Andrzej Chmielewski:

Wydział Inżynierii Zarządzania

Logistyka – 150

Turystyka i rekreacja – 45

Zarządzanie – 120

Zarządzanie finansami i rachunkowość – 50

Zarządzanie i inżynieria produkcji – 60

Zarządzanie i inżynieria usług – 30

O specyfice kierunków Wydziału Inżynierii Zarządzania opowiada jego Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr Ewa Rolnik-Sadowska:

Wydział Mechaniczny

Automatyka i robotyka – 75

Inżynieria biomedyczna – 45

Mechanika i budowa maszyn – 75

Mechatronika – 75

O specyfice kierunków Wydziału Mechanicznego opowiada jego Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr inż. Adam Bajkowski:

Studia II stopnia

Architektura wnętrz – 30

BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku – 30

Zarządzanie – 45