Politechnika Białostocka. Trwają egzaminy wstępne na Wydział Architektury

5 lipca, 2023

Egzamin wstępny na Wydział Architektury, fot. Iryna Mikhno Egzamin wstępny na Wydział Architektury, fot. Iryna Mikhno

Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej od wtorku (04.07) do czwartku (06.07) odbywają się egzaminy z rysunku. Jest to kluczowy element procesu kwalifikacji na kierunek architektura, architektura wnętrz i grafika.

Egzamin z rysunku to nie tylko test umiejętności rysunkowych, ale także postrzegania i interpretacji przestrzeni, to także ocena potencjalnych predyspozycji do rozwiązywania problemów projektowych.

– Na wszystkich egzaminach jest też element twórczy – mówi prof. Jolanta Owerczuk Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. – Oprócz prawidłowego odwzorowania tego co kandydat powinien narysować, zawsze jest taki pierwiastek twórczy, pierwiastek artystyczny, który wychodzi z samego kandydata, z osoby która ma predyspozycje plastyczne.

Kandydaci podchodzą do dwóch egzaminów z rysunku, każdy z nich trwa po 2,5 godziny.

W sumie o przyjęcie na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ubiega się blisko 350 kandydatów na 141 wolnych miejsc. (hk)

Z kandydatami na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: