9 października, 2025

Pokoje w akademikach Politechniki Białostockiej dostępne także dla studentów zaocznych

Widok na budynki. Akademiki Politechniki Białostockiej, fot. Dariusz Piekut/PB
W najbliższy weekend (11-12.10) kampus Politechniki Białostockiej nadal będzie wypełniony studentami, ale studiów niestacjonarnych. Na większości wydziałów to pierwszy zjazd. Studenci spoza Białegostoku mają możliwość wynająć pokój w akademikach przy ul. Zwierzynieckiej.

 

– W tym roku mamy już dedykowane konkretne piętra oddzielone od mieszkańców stałych i studenci zaoczni z wyprzedzeniem mogą rezerwować sobie miejsca po prostu na zjazdy – mówi Beata Cackowska, kierownik Centrum Obsługi Mieszkańców Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej.

Pokoje można rezerwować mailowo na adres: kwaterowanie@pb.edu.pl. Ilość miejsc jest ograniczona i nie prowadzone są rezerwacja na cały semestr. (hk)

 

Czytaj również: Ostatnie wolne miejsca są w akademikach Politechniki Białostockiej

 

 

