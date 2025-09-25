Home Wiadomości Ostatnie wolne miejsca są w akademikach Politechniki Białostockiej

25 września, 2025

Ostatnie wolne miejsca są w akademikach Politechniki Białostockiej

Wrzesień dobiega końca, a to oznacza, że Białystok już wkrótce znów wypełni się studentami. Ci, którzy przyjeżdżają spoza miasta, mogą zamieszkać w akademiku lub wynająć pokój czy mieszkanie na wolnym rynku.

 

Trzy największe uczelnie, czyli Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Białymstoku, oferują łącznie ponad 2 tysiące miejsc w domach studenta. Najwięcej akademików ma Politechnika Białostocka. Zamieszkać w nich może około 1300 studentów.

– Pokoje w naszych akademikach są dwuosobowe oraz jednoosobowe. Największym powodzeniem cieszą się oczywiście pokoje jednoosobowe. W przypadku możliwości udostępniamy pokoje dwuosobowe do indywidualnego zamieszkania. Te pokoje oczywiście są też droższe. Teraz są już ostatnie wolne miejsca – mówi Beata Cackowska z Politechniki Białostockiej.

Ceny w domach studenta w Białymstoku zaczynają się od około 450 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym i sięgają nawet 1400 zł za jedynkę. Studenci mieszkający w akademikach doceniają niski koszt, dobre lokalizacje i możliwość integracji. (hk)

 

