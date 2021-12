Podlaskie. Radni sejmiku uchwalili budżet na 2022 rok

Grudzień 21, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Radni przegłosowali budżet województwa na 2022 rok. Dochody regionu mają wynieść ostatecznie blisko 699 mln złotych, wydatki natomiast – 757 mln złotych.

Do projektu budżetu wojewódzcy radni zgłosili łącznie 16 poprawek. Wszystkie marszałek województwa uwzględnił w autopoprawce.

– To historyczna chwila. Po raz pierwszy w historii województwa podlaskiego wszystkie uwagi, które zostały do nas, jako do zarządu zgłoszone, zostały uwzględnione w autopoprawce zarządu – powiedział marszałek Artur Kosicki. – Były to uwagi oparte o realne potrzeby Podlaskiego, dlatego zostały wpisane do projektu budżetu.

Poprawki zgłoszone przez radnych dotyczyły m.in. dodatkowego wsparcia na ratownictwo medyczne, zwiększenia Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, czy stworzenia rezerwy na wsparcie samorządów i firm z terenu przygranicznego.

W głosowaniu za było 20 radnych, 10 wstrzymało się od głosu, nikt nie było przeciwko.

W przyszłorocznym budżecie więcej pieniędzy będzie na zdrowie, transport, kulturę czy sport. Urząd marszałkowski planuje też dużo ważnych inwestycji. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. (mt)