Projekt budżetu na 2022 rok. Marszałek Artur Kosicki: „To budżet stabilny i prorozwojowy”

Listopad 23, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Znamy już projekt budżetu woj. podlaskiego na 2022 rok. Znajdzie się w nim więcej pieniędzy na zdrowie, transport, kulturę czy sport. Marszałek zapowiada dużo ważnych inwestycji, m.in. remonty dróg, czy inwestycje zdrowotne.

Dochody województwa mają wynieść ponad 548 mln złotych, a wydatki – ponad 664 mln złotych. Planowany jest mniejszy deficyt niż w roku bieżącym. Ma przekroczyć 16 mln złotych. Nadwyżka operacyjna na początku roku wyniesie 88 mln złotych.

– Kolejny rok z rzędu, wspólnie z Zarządem Województwa Podlaskiego, przedstawiamy budżet, który mimo pandemii jest budżetem stabilnym i prorozwojowym. Większość wydatków, jaka jest zaplanowana w 2022 roku, została utrzymana lub wzrosła z poziomu z ubiegłego roku, jak wydatki na ochronę zdrowia, transport, sport, sprawy społeczne – powiedział marszałek Artur Kosicki.

W porównaniu z 2021 rokiem, więcej funduszy zostanie przeznaczonych na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. Będzie to 48,5 mln złotych (2021 r. – 45,2 mln złotych). Na wsparcie może również liczyć lokalny transport zbiorowy (9 mln złotych), co pozwoli spółce PKS Nova na zrealizowanie połączeń o długości ok. 2,5 mln km.

Utrzymane zostaną bardzo wysokie wydatki na remonty. Tak jak w ubiegłym roku na ten cel zapisano 40 mln złotych. Najważniejszą z nich jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka.

W 2022 r. przewidziane są wydatki w wysokości ponad 10 mln złotych na kulturę fizyczną (w 2021 r. – 4,8 mln złotych), w tym dotacje na sport – 9 mln złotych (w 2021 roku – 4 mln złotych w projekcie budżetu).

– To rekordowa kwota przeznaczona na sport. Zamierzamy wesprzeć nie tylko sport dzieci i młodzieży, ale również kluby sportowe. W przyszłym roku zaplanowanych jest również kilka wydarzeń sportowych, które mogą liczyć na naszą pomoc – zapowiedział Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny za sport i zdrowie.

W przyszłym roku na ochronę zdrowia zaplanowano 44,7 mln złotych. To więcej w porównaniu z projektem budżetu na 2021 r. (31,3 mln złotych).

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego wyniosą 65,7 mln złotych, jednak w budżecie na 2022 r. nie ujęto jeszcze kwoty 88 mln złotych, którą otrzyma Województwo Podlaskie w ramach pierwszego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład na gruntowne modernizacje obiektów kultury – Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i budynku przy ul. Kilińskiego w Białymstoku oraz „Spodków” należących do Podlaskiego Instytutu Kultury.

Pierwsze czytanie budżetu odbędzie się na najbliższej sesji sejmiku, zaplanowanej na 29 listopada. Drugie czytanie budżetu i jego uchwalenie ma odbyć się przed świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia. (mt)