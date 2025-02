Pochwała bagna: O roli mokradeł w naszym życiu opowiada dr inż. Dan Wołkowycki

15 lutego, 2025

dr Dan Wołkowycki, fot. A. Jakuć dr Dan Wołkowycki, fot. A. Jakuć

Czy bagno to tylko symbol nieużytku i zniszczenia? W najnowszej audycji z cyklu Dziki punkt widzenia dr Dan Wołkowycki odkrywa, jak kluczowe dla funkcjonowania ekosystemów i naszego przetrwania są mokradła – obszary, które przez lata były niszczone w imię postępu i urbanizacji.

Posłuchaj audycji „Dziki punkt widzenia: Pochwała Bagien”.

Dr Wołkowycki tłumaczy, że bagna, torfowiska i inne tereny podmokłe to prawdziwe skarby natury. Stanowią one naturalne magazyny wody, która w dobie postępujących zmian klimatycznych jest coraz cenniejszym zasobem. Mokradła pełnią funkcję „gąbki” – zatrzymując wodę w porze deszczowej, a następnie uwalniając ją w czasie suszy. Chronią nas również przed powodziami, działając jak naturalne bufory spowalniające spływ wód opadowych.

Jednak rola mokradeł nie ogranicza się tylko do retencji wody. Są one także najskuteczniejszymi magazynami węgla na Ziemi. Dzięki torfowi gromadzą węgiel organiczny przez tysiące lat, przeciwdziałając efektowi cieplarnianemu. Niestety, osuszanie bagien prowadzi do uwolnienia ogromnych ilości dwutlenku węgla, przyczyniając się do przyspieszenia zmian klimatycznych.

Audycja zwraca uwagę na historię niszczenia polskich mokradeł – od melioracji w XIX wieku, przez intensywne osuszanie w czasach PRL, aż po współczesne wyzwania związane z suszą. Dr Wołkowycki podkreśla, że wiele strat jest nieodwracalnych, ale możemy jeszcze działać, aby chronić to, co pozostało. Prostym rozwiązaniem jest zatrzymywanie wody, nawet przy pomocy prowizorycznych barier, takich jak gałęzie czy siano. Na szczęście w tej misji możemy liczyć na pomoc… bobrów, które nieświadomie wspierają naszą walkę z suszą.

Dziki punkt widzenia to przypomnienie, jak ważna jest harmonia między człowiekiem a przyrodą. Bagna, choć przez lata niedoceniane, są dziś kluczowe dla naszej przyszłości – zarówno ekologicznej, jak i społecznej. (AJ)

Czytaj także:

Dziki punkt widzenia. Tam i z powrotem: O puszczańskich uchodźcach. O żubrach opowiada dr inż. Dan Wołkowycki

Dziki punkt widzenia: Rola ognia w przyrodzie. Opowiada dr Dan Wołkowycki