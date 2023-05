Plum Ekiden w Białymstoku. Wciąż można się zgłosić do udziału w biegu

26 maja, 2023

Plum Ekiden w Białymstoku, fot. Krzysztof Karpiński Plum Ekiden w Białymstoku, fot. Krzysztof Karpiński

To już ostatnie dni zapisów na Plum Ekiden w Białymstoku. Impreza biegowa organizowana przez Fundację Białystok Biega odbędzie się 3 i 4 czerwca.

Biegowe emocje w stolicy Podlasia rozpoczną się od biegów dzieci. Będą one startować w sobotę (03.06) w 4-osobowych zespołach. Na najmłodszych uczestników w wieku 2-4 lat, czeka sztafeta 4×100 m. Starsze dzieci w wieku od 5 do 14 lat będą natomiast rywalizować w sztafecie 4×400 m.

Drugiego dnia imprezy na starcie staną zaś dorośli. Będzie to rywalizacja sztafet w dwóch formułach. Pierwsza to sztafeta maratońska, gdzie 6-osobowe drużyny, w których poszczególni zawodnicy będą mieki do pokonania odpowiednio: 7 km + 10 km + 10 km + 5 km + 5 km + 5 km oraz sztafeta 4×5 – w której 4-osobowe teamy mają do pokonania łącznie 20 km (każdy z zawodników biegnie 5 km).

– Wszystko wskazuje na to, że frekwencja w Plum Ekiden 2023 będzie wyraźnie wyższa niż w ubiegłorocznej edycji imprezy. Już teraz na liście startowej mamy ponad 30% więcej osób niż startowało rok temu – do udziału w wydarzeniu zgłosiło się już bowiem 1500 osób. Wciąż jeszcze mamy miejsce dla 15 drużyn w ramach sztafety 4×5 km i 45 drużyn w sztafecie Ekiden – podsumował Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega.

Wśród startujących ekip będą także reprezentanci Politechniki Białostockiej. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Oprócz wymiaru sportowego, Plum Ekiden 2023 ma również pierwiastek charytatywny. Część opłat startowych jest przekazywana na potrzeby Fundacji 'Pomóż Im’ – Hospicjum dla Dzieci.

Zainteresowani udziałem w biegu na zapisanie się mają czas do 30 maja. Można zrobić to tutaj. (mt)