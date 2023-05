Ekiden Białystok. W zawodach wystartują drużyny Politechniki Białostockiej

22 maja, 2023

Małgorzata Jeglińska-Krupa i Wojciech Konopacki PB, Ekiden/Fot. A. Topczewska Małgorzata Jeglińska-Krupa i Wojciech Konopacki PB, Ekiden/Fot. A. Topczewska

Kolejny raz biegacze staną na starcie, by ze sobą rywalizować, ale przede wszystkim pomagać. Przed nami Ekiden Białystok – 3 i 4 czerwca stadionie lekkoatletycznym BOSiR. W zawodach udział wezmą także drużyny z Politechniki Białostockiej.

Cel jest jeden: Biegną, aby pomagać. Udział w sztafecie to nie tylko rywalizacja sportowa, to również dobra zabawa, integracja i budowanie ducha zespołu oraz pomoc dzieciom z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci (część opłat startowych jest przekazywana na potrzeby Fundacji „Pomóż Im”).

Sztafeta maratońska Ekiden Białystok organizowana jest nieprzerwanie od 2015 roku.

Ekiden to dwie sztafety do wyboru: tradycyjna sztafeta maratońska, w której 6-osobowa drużyna musi pokonać łącznie dystans maratonu (42,195 km) oraz sztafeta 4×5 – czyli sztafeta 4 osobowa, w której każdy z zawodników ma do przebiegnięcia 5 km, czyli łącznie 20 km. Sztafeta 4×5 daje możliwość udziału niemal każdemu, bez względu na poziom sportowego zaawansowania. Na pokonanie 20 km drużyna ma aż 3 godziny.

Ekiden Białystok odbywa się na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest, od pierwszej edycji, współorganizatorem wydarzenia.

Do startu w Ekiden przygotowują się także drużyny reprezentujące Politechnikę Białostocką. – Wymyśliliśmy, że jedna drużyna zawalczy o podium, tu mamy mocny skład, druga drużyna będzie średnia, a trzecia będzie dobrze się bawić – mówi Wojciech Konopacki, kanclerz PB i jednocześnie biegacz startujący w Ekiden. – Nie będzie ludzi przypadkowych. Mamy tych, którzy biegają szybko, mają doświadczenie, ale też amatorów.

– Ta nasza drużyna ma szansę powalczyć nie tylko w klasyfikacji akademickiej, ale też w klasyfikacji open – dodaje Małgorzata Jeglińska-Krupa, kierownik Centrum Danych i Analiz Strategicznych PB, również startująca w Ekiden. – Być może uda się zebrać jeszcze czwartą drużynę. Wystarczy się zgłosić. (at)

Dlaczego warto pobiec oraz o przygotowaniach do startu w Ekiden mówią Wojciech Konopacki i Małgorzata Jeglińska-Krupa w rozmowie z Anetą Topczewską: