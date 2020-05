Ostra wymiana zdań między prezydentem Białegostoku a szefem MEN

Maj 1, 2020

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprzecza, by decyzję o nieotwieraniu od 6 maja publicznych żłobków i przedszkoli podjął sam, bez konsultacji z dyrektorami tych placówek. Tak stwierdził Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski sugerując, że decyzja ta ma podłoże polityczne.

– Część samorządów, zwłaszcza tych dużych mówi: to się nie da. To tak, jak swego czasu mówiła Platforma Obywatelska: tego się nie da, my nie potrafimy… I to samo dzisiaj mówią prezydenci dużych miast związani z Platformą Obywatelską, nawet nie sprawdzając, jakie są przepisy; nie spytają swoich mieszkańców, czy tego chcą, tylko mówią, że się nie da. Tylko i wyłącznie dlatego, że to rząd wydał decyzję o tym, że można otwierać placówki – mówił na konferencji prasowej pochodzący z Białegostoku szef lokalnych struktur PiS i minister MEN Dariusz Piontkowski.

Tadeusz Truskolaski słowa ministra określił „kłamliwymi insynuacjami i manipulacjami”. I dodał, że konsultacje miały miejsce i wzięło w nich udział 15 osób, a wśród nich oprócz dyrektorów placówek także przewodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Miasta oraz dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Truskolaski dodał też, że decyzja o odłożeniu w czasie otwarcia żłobków i przedszkoli była wspólna, aby placówki mogły odpowiednio się do tego przygotować.

– Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i ich rodziców oraz pracowników żłobków i przedszkoli jest dla nas najważniejsze, w odróżnieniu od stanowiska ministra Piontkowskiego. Dlatego też zdecydowałem się dać żłobkom i przedszkolom czas na przygotowanie do wznowienia działalności. Nie można decyzji dotyczących kilkunastu tysięcy osób komunikować i wdrażać z dnia na dzień. Szczególnie podczas trwającej epidemii koronawirusa. Musimy mieć czas, żeby odpowiednio przygotować budynki, sale, w których będą przebywały dzieci. Musimy opracować zasady zachowania na terenie placówek. Sytuacja jest wyjątkowa, a my potrzebujemy szczegółowych zaleceń służb sanitarnych, co do koniecznych środków bezpieczeństwa – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Placówki mają być zamknięte do 24 maja. Więcej o tym piszemy tutaj.

Pełna treść oświadczenia prezydenta Tadeusza Truskolaskiego dostępna jest tu. (mt/mc)