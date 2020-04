Jest decyzja władz Białegostoku. Żłobki i przedszkola nadal będą zamknięte

Kwiecień 30, 2020

Żłobki i przedszkola w Białymstoku pozostaną zamknięte. Przynajmniej do 24 maja. To odpowiedź władz miasta na decyzję rządu co do możliwości otwarcia tych placówek od 6 maja.

Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski mówi o ogromnych wątpliwościach, czy żłobki i przedszkola są w stanie zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Jego zdaniem rząd całą odpowiedzialność chce przerzucić tu na samorządy, bo wytyczne rządu, którymi mają kierować się placówki, są ogólne i trudne do zastosowania.

– Jak można wytłumaczyć 3-letniemu dziecku, żeby trzymał dystans dwóch metrów od swego rówieśnika, z którym się cały czas bawił ? W jaki sposób dziecko zareaguje i przyjmie panią, do której się tuliło, szło na ręce jeżeli było mu smutno, że nie może się do niej zbliżać, a jednocześnie ta pani jest w maseczce i przyłbicy? To jest też sprawa dla psychologa – komentuje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Prezydent mówi o potrzebie wypracowania konkretnych wytycznych, którymi mają kierować się żłobki i przedszkola. Władze Białegostoku wystąpiły już do wojewody podlaskiego z prośbą o szczegółowe zalecenia służb sanitarnych.

– To nie my prezydenci jesteśmy epidemiologami. To nie my powinniśmy oceniać sytuację dotyczącą bezpieczeństwa epidemiologicznego. Mamy służby sanitarne i będziemy od nich oczekiwać jasnych wytycznych i jasnych deklaracji, co do możliwości otwierania tych placówek – dodaje prezydent Truskolaski.

Decyzja o dalszym zamknięciu placówek dotyczy wszystkich miejskich żłobków i przedszkoli, a także placówek niepublicznych, z którymi miasto ma podpisaną umowę. W przypadku placówek prywatnych, decyzję o ich ewentualnym otwarciu, podejmą jednak ich właściciele. Władze miasta wystąpią jednak do nich z apelem, aby do 24 maja dzieci nie przyjmowały.

– Będziemy prosili i apelowali do placówek niepublicznych o to, by także były zamknięte do 24 maja. Uważamy, że taka rekomendacja z naszej strony jest potrzebna, ze względu przede wszystkim na dobro dzieci i dobro pracowników tych placówek – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Decyzję władz miasta poprzedziły konsultacje z dyrektorami placówek. Ci przyznają, że na ponowne przyjmowanie dzieci od 6 maja nie są gotowi, bo nie mają chociażby wystarczającej ilości środków ochrony osobistej. Przede wszystkim jednak nie mają przygotowanych procedur.

– My chcemy wrócić do pracy, chcemy się spotkać z naszymi dziećmi, chcemy pomóc rodzicom, ale chcemy, żeby nasze dzieci i personel byli bezpieczni. Chcemy bezpiecznie wykonywać swoją pracę bez narażenia siebie i dzieci, a także naszych rodzin i rodzin naszych dzieci – mówi dyrektor Żłobka Miejskiego nr 3 w Białymstoku Monika Niwińska.

– Mamy przyjmować dzieci, ale jakim kluczem mamy się kierować, ile tych dzieci możemy przyjąć do placówki? – pyta dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 69 w Białymstoku, Elżbieta Kostecka. – Jest bardzo dużo pytań. Musimy najpierw zrobić rady pedagogiczne, przedyskutować ilu nauczycieli jest zdolnych do tego, aby wrócić do pracy – dodaje.

Jeśli żłobki i przedszkola mają ponownie działać, to muszą mieć zapewnioną odpowiednią ilość środków ochrony osobistej, tj. maseczek, jednorazowych rękawiczek, kombinezonów czy przyłbic. W grę wchodzą tu tysiące sztuk dziennie.

– Są to ilości, które przewyższają nasze możliwości zakupowe na tę chwilę – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Mamy nadzieję, że te środki zostaną miastu przekazane przez rząd za pośrednictwem wojewody podlaskiego, abyśmy mogli je przekazać placówkom samorządowym – dodaje Tuchliński.

Z apelem do premiera RP Mateusza Morawieckiego o pilne przekazanie samorządom szczegółowych wytycznych, w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczących otwarcia przedszkoli i żłobków wystąpił prezes Unii Metropolii Polskich Tadeusz Truskolaski. Jak powiedział decyzja co do ponownego otwarcia tych placówek, jak i sama data nie były z samorządami konsultowane. Jak dodał prezydent Truskolaski prezydenci miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich w tej kwestii są zgodni – nie ma możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja. (mt/mc)