Ostatnie dni jesiennej edycji Wampiriady, czyli akcji honorowego krwiodawstwa

28 października, 2025

Nie bali się igieł ani widoku krwi, bo wiedzieli, że ich gest może uratować czyjeś życie. Białostoccy studenci biorą udział w jesiennej edycji Wampiriady. We wtorek (28.10) krew oddawano na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Akcja honorowego krwiodawstwa przypomina, że krew jest bezcennym lekiem, którego nie da się wyprodukować, a każda edycja Wampiriady przyciąga kilkudziesięciu nowych dawców.

– Przeciwskazania są różne, dotyczące różnych dziedzin, ale najczęściej są to niedokrwistości, to najczęściej dotyczy naszych dawców. Są też inne, ale my wszystko weryfikujemy w trakcie wywiadu lekarskiego. Do 65 roku życia można krew oddawać. Kobiety mogą cztery razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a mężczyźni sześć – tłumaczy dr Anna Sawicka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Ważne jest aby przed i po oddaniu krwi odpowiednio się nawadniać. Dostaje się też słodki ekwiwalent kaloryczny, czyli czekolady i bakalie, a w trakcie Wampirady także koszulkę.

– Tegoroczny motyw koszulki jest to Halloween bądź Zaduszki. Tak bardzo klimatycznie właśnie pod kątem zbliżającego się 1 listopada i ogólnie Halloween. Uważam, że akurat ta konkretna koszulka wygląda przecudownie, więc warto przejść na Wampiriadę, żeby ją pozyskać – mówi Victoria Tekień z Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku.

Zebrana w trakcie Wampiriady krew trafia do szpitali w regionie, gdzie codziennie potrzebują jej pacjenci po wypadkach i zabiegach operacyjnych. Okazja do oddania krwi i otrzymania koszulki Wampiriady będzie jeszcze w środę (29.10) na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku i w czwartek (30.10) na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. (hk)

