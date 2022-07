Nowy bolid CMS-08 zespołu Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej startuje w Formula SAE Italy

Lipiec 13, 2022

Fot. Piotr Awramiuk Politechnika Białostocka Fot. Piotr Awramiuk Politechnika Białostocka

To będzie bardzo intensywny sezon dla ekipy bolidu CMS-08. Zespół Cerber Motorsport z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej czeka aż pięć serii zawodów i 7 tygodni poza domem. Już dziś (w środę, 13.07) pokażą na co stać ich nowy pojazd w zawodach Formula SAE Italy. Zmagania na włoskim torze potrwają do niedzieli, 17 lipca.

Nowy bolid klasy Formuła Student Politechnika Białostocka zaprezentowała 8 lipca. Pojazd posiada autorskie rozwiązania, które mogą przynieść mu zwycięstwo w prestiżowych zawodach Formula Student.

W sezonie 2022 zespół studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej wystartuje w 5 seriach zawodów w następujących terminach:

– Formula SAE Italy 13.07-17.07.2022

– Formula Student Czech Republic 18.07-24.07.2022

– Formula Student Austria 24.07-28.07.2022

– Formula Student EAST 08.08-12.08.2022

– Formula Student Germany 15.08-21.08.2022.

Podczas zawodów Formula Student ocenie podlegają nie tylko osiągi auta. Co jest oceniane w Formule Student?

– Jak auto jeździ – to konkurencja dynamiczna. Bierzemy też udział w konkurencjach statycznych: planowanie kosztowe i biznesowe całego zespołu, musimy także obronić przed składem sędziowskim konstrukcję pod względem inżynierskim – wylicza Julian Rzońca, jeden z konstruktorów pojazdu.

W pracach nad nowym autem współpracowali ze sobą studenci z: Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. (mgz/at)

Parametry techniczne CMS-08:

– masa: 215 kg

– silnik Honda CBR 600 RR – dostosowana do założeń projektowych

– przyspieszenie od 0 do 100 km/h – 3,8 sek.

– prędkość maksymalna – 125 km/h

– 57 Nm momentu obrotowego przy 8900 RPM

– 82 konie mechaniczne przy 9200 RPM

– sekwencyjna skrzynia biegów

– 158,7 kg siły docisku przy 100 km/h

Rozwiązania zastosowane w aucie:

– w pełni regulowane wielowahaczowe zawieszenie umożliwiające pełną regulację

w zależności od zmieniających się warunków na torze,

– hybrydowa konstrukcja nośna – połączenie stalowej ramy przestrzennej z kompozytowym „monocoque” o zwiększonej sztywności,

– laminowana obręcz bezpieczeństwa,

– wyświetlacz odpowiadający za wyświetlanie i zapisywanie najważniejszych parametrów pracy,

– telemetria wyposażona w 33 czujniki,

– pokrywka silnika redukująca opór powietrza,

– aktywne chłodzenie obszaru silnika,

– autorskie wałki rozrządu,

– zmodyfikowany blok silnika, który umożliwił zastosowanie udoskonalonej misy silnika,

– wydajniejszy i lżejszy układ chłodzenia,

– mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu z regulacją napięcia wstępnego,

– system redukcji oporu powietrza (DRS).