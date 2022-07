Premiera CMS-08 – nowego bolidu klasy Formuła Student zespołu Cerber Motorsport Politechnika Białostocka

Lipiec 8, 2022

Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka zaprezentowała nowy bolid klasy Formuła Student. To CMS-08 zespołu Cerber Motorsport. Auto jest lżejsze, łatwiejsze w prowadzeniu i jeszcze szybsze. Bolid posiada autorskie rozwiązania, które mogą przynieść mu zwycięstwo w prestiżowych zawodach Formula Student.



Bolid CMS-08 to dziewięć miesięcy pracy 31 studentów z zespołu Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej. – Nad bolidem pracowało 6 działów: Aerodynamika, Silnik i napęd, Elektronika, Konstrukcja Nośna, Zawieszenie i Marketing. Wspólnie zbudowaliśmy CMS-08 i wspólnie zakwalifikowaliśmy się na 7 serii zawodów. Weźmiemy udział w: Formula SAE Itly, Formula Student Czech Republic, Formula Student Austria, Formula Student EAST, Formula Student Germany. Pierwszy raz w historii zespołu pojedziemy w sezonie na dwie najbardziej prestiżowe serie – FS Germany i FS Austria – mówi Patryk Siekaniec, jeden z koordynatorów zespołu.

Julian Rzońca, także koordynator, zdradza, że prędkość maksymalna tego auta to 130 km/h. – Tory są krótkie i kręte, nie potrzebujemy dużych prędkości, skupiamy się na przyspieszeniu. Silnik zastosowany w bolidzie jest z motocykla Honda, dostosowany do naszych potrzeb i wymagań regulaminowych. Reszta została zmodyfikowana – przyznaje Rzońca.

– Auto wyróżnia się rozbudowanym pakietem aerodynamicznym, zmienioną ergonomią kierowcy. To pozwoli nam szybciej pokonywać zakręty, auto będzie stabilniejsze. Jestem pozytywnie nastawiony przed nadchodzącym sezonem zawodami – dodaje Patryk Siekaniec.

Co jest oceniane podczas zawodów? – Jak auto jeździ – to konkurencja dynamiczna. Bierzemy też udział w konkurencjach statycznych: planowanie kosztowe i biznesowe całego zespołu, musimy także obronić przed składem sędziowskim konstrukcję pod względem inżynierskim – wylicza Rzońca.

Młodzi konstruktorzy w nowym bolidzie wprowadzili wiele usprawnień i nowatorskich rozwiązań takich jak: aktywny system chłodzenia obszaru silnika, pokrywkę silnika redukująca opór powietrza, podłogę rozszerzoną o nowe wloty powietrza oraz splitter – przednią część podłogi. – To tylko niektóre nowości i zmiany wprowadzone w porównaniu do CMS-07 – informuje Michał Gleba, student I semestru studiów II stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej i koordynator projektu bolidu CMS-08.

To już ósme auto z serii bolidów, jakie biorą udział w zawodach Formuły Student, zbudowane na Wydziale Mechanicznym Politechnice Białostockiej. Cerber Motorsport to zespół działający w ramach Studenckiego Koła Naukowego Auto-Moto-Club na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Formuła Student ogranicza pojemność silnika do 710 ccm. Dlatego w bolidzie CMS-08 studenci wprowadzili wszelkie możliwe innowacje. Ponad pięć miesięcy spędzonych na projektowaniu i blisko cztery miesiące przeznaczone na wykonywanie zaowocowało przygotowaniem nowej, udoskonalonej konstrukcji bolidu.

Ze studentów konstruktorów jest dumny Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy na Wydziale Mechanicznym PB dr hab. inż. Łukasz Derpeński, prof. PB. – Jestem przekonany, że koledzy przywiozą coś z pięciu zawodów, na które się wybieramy. Poza tym coraz więcej widzimy zainteresowania wśród młodych studentów; starsi koledzy zachęcają do budowania coraz lepszych technologicznie bolidów. Daje to zdobycie dużej wiedzy technicznej i to co jest najbardziej promowane wśród przedsiębiorców – doświadczenie, praktykę, podejmowanie szybkich dobrych decyzji – mówi dr hab. inż. Łukasz Derpeński.

Zespół Cerber Motorsport działający w ramach Studenckiego Koła Naukowego Auto-Moto-Club na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej składa się z sześciu działów odpowiedzialnych za poszczególne elementy unikalnej konstrukcji. – Dział silnik i napęd przeprojektował gruntownie układ chłodzenia co poskutkowało redukcją masy całego układu przy zachowaniu jego wydajności – wylicza Michał Gleba, koordynator projektu bolidu CMS-08. – Rozwinęliśmy konstrukcję układu smarowania opartą o suchą misę olejową, a nowa koncepcja kolektora dolotowego pozwoliła na zmniejszenie jego masy, przy poprawie sztywności. Żeby przeprowadzić niezbędne testy i badania skonstruowaliśmy i zbudowaliśmy prototyp elektronicznie sterowanej przepustnicy.

Autorzy konstrukcji zajęli się też charakterystyką zewnętrzną silnika. Podjęli decyzję o zastosowaniu możliwie równej krzywej momentu obrotowego, która zapewnia szeroki zakres użytecznych prędkości obrotowych jednostki napędowej. Sprawia to, że auto jest bardziej przewidywalne i łatwiejsze w prowadzeniu.

– Nasz dział elektroniki zastosował zupełnie nowy moduł łączący wyświetlacz z systemem akwizycji danych, pozwalający na kontrolowanie przez kierowcę wybranych parametrów pracy auta oraz zapis danych do późniejszej analizy – objaśnia Michał Gleba. Pomoże to w udoskonaleniu aktualnej, jak i przyszłych konstrukcji. Dział elektroniki Cerber Motorsport dodatkowo rozszerzył system telemetrii o czujniki temperatury opon, prędkości kół, ugięcia zawieszenia i ciśnienia paliwa oraz moduł GPS. Studenci pasjonaci elektroniki usprawnili system łączności zdalnej, dzięki czemu z bolidem będzie można łączyć się praktycznie z dowolnego miejsca.

– Do budowy auta wykorzystano 315 metrów przewodów a cała wiązka waży około 3,5 kg – wylicza Michał Gleba. – System telemetrii składa się z 33 czujników monitorujących parametry pracy bolidu.

W sezonie 2022 zespół studentów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej wystartuje w 5 seriach zawodów:

Formula SAE Italy,

Formula Student Czech Republic,

Formula Studetn Austria,

Formula Student EAST,

Formula Student Germany.

Parametry techniczne CMS-08:

– masa: 215 kg

– silnik Honda CBR 600 RR – dostosowana do założeń projektowych

– przyspieszenie od 0 do 100 km/h – 3,8 sek.

– prędkość maksymalna – 125 km/h

– 57 Nm momentu obrotowego przy 8900 RPM

– 82 konie mechaniczne przy 9200 RPM

– sekwencyjna skrzynia biegów

– 158,7 kg siły docisku przy 100 km/h

(rpb/at)