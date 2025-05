Noc Muzeów w Białymstoku – na granicy historii, nauki i tajemnicy

18 maja, 2025

17 maja w Białymstoku odbyła się Noc Muzeów – wyjątkowa noc, podczas której muzea, galerie oraz instytucje kultury otworzyły swoje drzwi dla zwiedzających, oferując bezpłatne zwiedzanie. To już kolejna edycja tego popularnego wydarzenia, które przyciągnęło tłumy miłośników sztuki, historii i architektury. Tegoroczna edycja zaskoczyła bogatą ofertą atrakcji, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci uczestników.

W tym roku w Białymstoku wzięło udział ponad 20 instytucji, w tym Muzeum Wojska, Muzeum Pamięci Sybiru, Białostocki Ośrodek Kultury, oraz Białostocki Teatr Lalek. Każda z tych instytucji przygotowała wyjątkowe atrakcje, które przyciągnęły zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Muzeum Wojska zorganizowało szereg pokazów, w tym wystawy stałe i czasowe, a także pokazy grup rekonstrukcyjnych. W Parku Militarnym odbyła się premiera unikatowego amerykańskiego 5-tonowego samochodu ciężarowego Pierce-Arrow, co z pewnością wzbudziło zainteresowanie miłośników militariów.

Muzeum Pamięci Sybiru zaskoczyło gości możliwością połączenia zwiedzania z profilaktyką zdrowotną. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z punktu pokazowo-szkoleniowego z udzielania pierwszej pomocy oraz stanowiska diagnostycznego, co okazało się niezwykle wartościowym dodatkiem do kulturalnego wieczoru.

Jak co roku, Pałac i ogród Branickich stanowiły centralny punkt Nocy Muzeów. Uniwersytet Medyczny przygotował bogaty program, w tym opowieści o historii pałacu oraz zwiedzanie dawnego apartamentu królewskiego. Uczestnicy mogli także odkryć tajemnice piwnic Pałacu Branickich oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.

Jedną z największych atrakcji była wystawa modelu Pałacu Branickich wykonanego z klocków LEGO przez Łukasza Więcka, uczestnika programu LEGO Masters. Model ten przyciągnął uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych, a jego szczegółowe odwzorowanie detali zabytku zachwyciło zwiedzających.

Noc Muzeów w Białymstoku była nie tylko okazją do zwiedzania, ale także do uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko obcować z sztuką i historią, ale także skorzystać z atrakcji zdrowotnych, co czyniło tę noc jeszcze bardziej wyjątkową. To wszystko jak zwykle potwierdziło, jak ważne są takie inicjatywy w budowaniu społeczności kulturalnej oraz promowaniu lokalnych instytucji. Już teraz warto zarezerwować sobie czas na przyszłoroczną Noc Muzeów, aby ponownie odkryć skarby Białegostoku w nocy!

(pj)