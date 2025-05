Noc Muzeów 2025. Białystok po zmroku należy do młodych

13 maja, 2025

Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku, w studiu Radia AKADERA podczas rozmowy o atrakcjach Nocy Muzeów 2025, fot. A. Jakuć Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku, w studiu Radia AKADERA podczas rozmowy o atrakcjach Nocy Muzeów 2025, fot. A. Jakuć

Siedem miejskich placówek, darmowa nocna linia autobusowa i program szyty na miarę młodych odbiorców – tak w skrócie zapowiada się Noc Muzeów 2025 w Białymstoku. O szczegółach imprezy, która rozegra się w sobotę 17 maja od 17:00 do północy, opowiedział na antenie Radia AKADERA w audycji wiceprezydent Rafał Rudnicki.

– Białostocki Teatr Lalek to najlepsza tego typu placówka w Europie. Zachęcamy, żeby zajrzeć do Piwnicy Lalek – mówił, zapowiadając możliwość zobaczenia unikalnych marionetek i zakulisowych pracowni. Kilka kroków dalej, w Galerii im. Sleńdzińskich, trzy oddziały pokażą wystawę „Zwierzyniec w sztuce” i połączą ją ze zbiórką karmy dla podopiecznych Podlaskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.

Miłośnicy sztuki współczesnej powinni zarezerwować czas na dwie lokalizacje Galerii Arsenał. Przy ul. Mickiewicza 2 powstanie mural „Arsenał i przyjaciele” z udziałem publiczności, a w Elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 nocne sety DJ-skie uzupełnią instalacje site-specific.

Historyczne akcenty zaoferuje Muzeum Wojska w Białymstoku. – Na dziedzińcu pokażemy m.in. pięciotonowy, amerykański Pierce Arrow z 1917 roku. Takie ciężarówki służyły w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym – warto to zobaczyć – zachęcał wiceprezydent. Wystawie sprzętu towarzyszyć będą gry wielkoformatowe i stoiska służb mundurowych.

Ci, którzy wolą narracje osobiste, znajdą je w Muzeum Pamięci Sybiru. Od 16:00 do 20:00 placówka zaprasza na piknik przed budynkiem i warsztaty „Historia na planszy”. – Zachęcamy dzieci i młodzież do poznania dziejów zesłańców w formie historycznych gier planszowych – wyjaśnił Rudnicki. Wystawę stałą można zwiedzać bezpłatnie aż do północy.

Rodzinną propozycję przygotowało Centrum im. Ludwika Zamenhofa: spektakle, warsztaty esperanta i nocny spacer „Śladami wyobraźni Zamenhofa” startujący o 20:00. – Iść z latarką śladami twórcy esperanta to będzie niezapomniane wrażenie – podkreślił gość audycji.

Rolę organizacyjnego hubu pełni Białostocki Ośrodek Kultury, który publikuje pełny harmonogram i – wspólnie z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej – uruchamia bezpłatną „L-inię Muzealną A”. – Co 20 minut wyjadą zabytkowe autobusy z lat 70. i 80. i połączą wszystkie kluczowe punkty programu – zapowiedział wiceprezydent.

Wstęp na większość wydarzeń jest wolny; rejestracji wymagają jedynie wybrane warsztaty. Niezależnie od tego, czy wybierzecie lalki, militaria, sztukę współczesną, czy spacer z latarką – 17 maja Białystok należy do młodych odkrywców kultury. (AJ)

Posłuchaj audycji „Białystok- miasto młodych” o Nocy Muzeów 2025 w Białymstoku.

Czytaj także:

Białystok żyje kulturą! Maj pełen wydarzeń w Białostockim Ośrodku Kultury