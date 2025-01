Najlepsze zdjęcia prasowe z 2024 roku na wystawie Grand Press Photo w foyer Kina Forum

17 stycznia, 2025

233 najlepsze zdjęcia prasowe z ubiegłorocznej edycji konkursu Grand Press Photo będzie można oglądać od piątku (17.01) w foyer Kina Forum Białostockiego Ośrodka Kultury.

To fotograficzna podróż, która przybliży, czym w poprzednim roku żył świat – ten lokalny i ten globalny.

– Jest to wystawa niezwykła, dlatego że ukazuje i środowisko, i problemy społeczne, i polityczne, i globalne. Są to dokumenty na skraju biedy, na skraju globalnych problemów środowiskowych, politycznych, także wydaje mi się, że to jest właśnie taki główny wątek tematów i zdjęć. Na wystawie będziemy mogli zobaczyć 233 fotografie, z tego 42 fotografie pojedyncze, dziewięć fotoreportaży, trzy projekty dokumentalne, oraz siedem zdjęć pojedynczych i trzy fotoreportaże w kategorii Young Poland – mówi Urszula Wysocka z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Reporterskiej Grand Press Photo organizowany jest od 2005 roku. Z okazji 20-lecia konkursu na wystawie prezentowane są również Zdjęcia Roku z poprzednich 19 edycji, w tym Zdjęcie Dekady i Zdjęcie Dwudziestolecia, którym została fotografia Jakuba Szymczuka. W 2024 roku tytuł Zdjęcia Roku otrzymała fotografia Wojciecha Grzędzińskiego przedstawiająca Irynę, kobietę, która utknęła pod gruzami zbombardowanej przez rosyjską rakietę restauracji w Kramatorsku. Wojciech Grzędziński laureatem nagrody za Zdjęcie Roku został trzeci rok z rzędu.

Wernisaż wystawy Grand Press Photo w foyer Kina Forum odbędzie się w piątek (17.01) o 18:30. Fotografie można będzie oglądać do 6 lutego. Wstęp jest wolny. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Urszulą Wysocką z Białostockiego Ośrodka Kultury:

