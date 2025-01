Wizja Białostockiego Ośrodka Kultury. Posłuchaj rozmowy z nową dyrektor

10 stycznia, 2025

Martyna Zaniewska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury

Festiwale takie jak Underground/Independent, Dni Sztuki Współczesnej czy Filmowe Podlasie Atakuje, organizowane przez Białostocki Ośrodek Kultury, wpisały się w tradycję Białegostoku. Martyna Faustyna Zaniewska, nowa dyrektor placówki, nie planuję rezygnacji z istniejących wydarzeń.

Martyna Faustyna Zaniewska została jednogłośnie wybrana na stanowisko dyrektora Białostockiego Ośrodka Kultury przez komisję konkursową. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w różnych instytucjach kultury m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Jest też doktorem nauk społecznych w dyscyplinie socjologii.

Dyrektor BOK-u podkreśla, że wydarzenia organizowane przez tę placówkę są ważne dla miasta i jego mieszkańców. Ma natomiast nieco inną wizję na festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar.

– Chciałabym, żeby ten festiwal bardziej prezentował konteksty lokalne, kulturowe, żeby więcej naszych artystów mogło się w trakcie tego wydarzenia prezentować – mówi Martyna Faustyna Zaniewska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. – Natomiast ja tak naprawdę chciałabym, żeby ten potencjał pracowników mógł rozkwitnąć, żeby ich pomysły na rozwój tych wydarzeń mogły zostać wcielone w życie. Nie planuję tutaj ani rezygnacji z jakichś wydarzeń, które do tej pory się odbywają, ponieważ uważam, że one są bardzo ważne. Jeśli chodzi o nowe wydarzenia, to pewnie z czasem będziemy proponowali jakieś nowe działania.

Ponadto Martyna Faustyna Zaniewska chce skupić się na rozwoju Centrum im. Ludwika Zamenhofa, które funkcjonuje przy Warszawskiej, tak aby lokalni twórcy mogli realizować tam swoje projekty związane z Białymstokiem. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Martyną Faustyną Zaniewską, dyrektorem Białostockiego Ośrodka Kultury:

