Najlepsi na SkillsPoland Edycja Specjalna na Politechnice Białostockiej

Grudzień 10, 2022

SkillsPoland Edycja Specjalna Zwycięzcy / fot. Piotr Awramiuk PB SkillsPoland Edycja Specjalna Zwycięzcy / fot. Piotr Awramiuk PB

W konkurencji Inżynieria Mechaniczna CAD najlepszym okazał sie Patryk Sienkiewicz z Politechniki Białostockiej, a Miłosz Adamczyk z Politechniki Śląskiej w konkurencji Murarstwo. Finaliści zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie organizowanym na Politechnice Białostockiej SkillsPoland Edycja Specjalna. Zwycięzca każdej konkurencji będzie reprezentantem Polski w konkursie EuroSkills Gdańsk 2023.

SkillPoland to największe wydarzenie branży zawodowej w Polsce, połączenie biznesu, instytucji publicznych ze szkołami branżowymi i uczelniami technicznymi – tłumaczy Maksymilian Truś z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. A było o co walczyć, bo zwycięzca każdej konkurencji otrzymał bilet do Gdańska na EuroSkills Gdańsk 2023 – największe wydarzenie branży zawodowej – olimpijskie igrzyska młodych zawodowców.

Konkurencja Murarstwo odbywała się na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku SkillsPoland Edycja Specjalna. Murarstwo – finały na Politechnice Białostockiej, a konkurencja Inżynieria Mechaniczna CAD na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Finał SkillsPoland Edycja Specjalna w konkurencji Inżynieria Mechaniczna CAD

– Politechnice Białostockiej powierzono wyłonienie dwóch najlepszych zawodników w kraju, w dwóch dyscyplinach. To oni będą reprezentować Polskę w Gdańsku. Większość z wyłonionych z preeliminacji osób w konkurencji CAD to studenci Politechniki Białostockiej, a to świadczy o tym, że nasza uczelnia bardzo dobrze przygotowuje kadry przyszłych konstruktorów, projektantów posługujących się systemami CADowskimi. W przypadku murarstwa, to uczniowie szkół branżowych i chcielibyśmy ich widzieć w przyszłosci na naszej uczelni – mówi dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

W konkurencji Inżynieria Mechaniczna CAD o zwycięstwo walczyło 10 finalistów. Ostatecznie III miejsce zajął Karol Sapiołko z Politechniki Białostockiej, II miejsce – Dominik Wieczorek z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a I miejsce – Patryk Sienkiewicz z Politechniki Białostockiej.

– Odebrałem złoty medal. Nie spodziewałem się zwycięstwa, jednak pięć lat praktyki w narzędziach CADowskich robi swoje. Studiuję inżynierię biomedyczną, myślę, że to pokazuje jak w tej dziedzinie CAD jest ważny. Teraz czeka mnie edycja europejska, na pewno będę musiał doszlifowywać swoje umiejętności – przyznaje zwycięzca.

Zdaniem prof. Łukasza Derpeńskiego, prodziekana ds. rozwoju i współpracy Wydziału Mechanicznego PB SkillsPoland Edycja Specjalna to świetne zawody. – Cieszę się, że finalista jest studentem z naszego wydziału. To świadczy, że nasza kadra nauczyła studentów, jak można wykorzystać techniki komputerowe do wykonywania różnych elementów z zakresu mechaniki.

W konkurencji Murarstwo do zawodów w finale stanęło 6 osób. W ostatecznej rywalizacji na miejscu III znalazł się Patryk Stachowiak z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, na II – Piotr Goworowski z ACE Technikum 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, a na miejscu I – Miłosz Adamczyk z Politechniki Śląskiej.

– Moim marzeniem był start w eliminacjach do EuroSkills 2023, a budownictwo jest moją pasją od najmłodszych lat. Mam nadzieję, że osiągnę sukces – mówił tuż przed zawodami Miłosz Adamczyk. Teraz stwierdza: – O zwycięstwie zadecydowała estetyka wykonania zadania, także zachowanie pionów i poziomów. Równiez przyznaje, że przed zawodami w Gdańsku czeka go dużo pracy.

Dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku wskazuje, że poziom konkurencji był bardzo wyrównany, ale o wygranej zadecydowało kilka kryteriów: m.in. jak została wykonana kompozycja, zachowanie wymiarów, czy estetyka . – Chcielibyśmy zorganizowac kolejne zawody, bo i uczniowie, i studenci chcieliby wziąć udział w praktycznej rywalizacji. (at)

Relacja ze SkillsPoland Edycja Specjalna na Politechnice Białostockiej Anety Topczewskiej: