SkillsPoland Edycja Specjalna. Inżynieria Mechaniczna CAD i Murarstwo – finały na Politechnice Białostockiej

Grudzień 8, 2022

Skills Poland Edycja Specjalna Murarstwo WBINŚ fot. Piotr Awramiuk PB Skills Poland Edycja Specjalna Murarstwo WBINŚ fot. Piotr Awramiuk PB

Politechnika Białostocka 8 i 9 grudnia gości finalistów ogólnopolskiego konkursu SkillsPoland Edycja Specjalna w konkurencji Inżynieria Mechaniczna CAD i Murarstwo. Zwycięzca każdej konkurencji otrzyma bilet na EuroSkills Gdańsk 2023.

Do eliminacji w konkurencji Murarstwo zgłosiło się ponad 40 uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Do testu pre-eliminacyjnego przystąpiło 36 osób, z czego 6 z najwyższą liczbą punktów zostało zakwalifikowanych do rozgrywek finałowych. To:

Kacper Grzywacz – Zespół Szkól im. Bohaterów Września 1939 w Iławie

Patryk Stachowiak – Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu

Miłosz Adamczyk – Politechnika Śląska

Luiza Pankowska – Zespół Szkól im. Bohaterów Września 1939 w Iławie

Piotr Goworowski – ZST Augustów

Bartosz Karpienia – ZST Augustów

Mgr inż. arch. Tomasz Rogala z Pracowni Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej przyznaje: – Do eliminacji otrzymaliśmy dużo prac i wszystkie na wysokim poziomie, zaś o wyborze finalistów zadecydowały szczegóły w odpowiedziach w teście poszczególnych finalistów.

Konkurencja Murarstwo odbywa się na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Eliminacje Krajowe SkillsPoland 2022 Edycja Specjalna to rywalizacja jednoosobowa kandydatów, która daje możliwość zdobycia kwalifikacji do reprezentowania Polski podczas EuroSkills 2023 w konkurencji Murarstwo.

– W konkurencji Murarstwo mamy 6 zawodników – mówi dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Murarstwo to jedna z najstarszych dziedzin w budownictwie. A każdy kto buduje dom wie, że dobry murarz to zawód, który nie odchodzi do lamusa, tacy specjaliści są poszukiwani i takich perełek z całego kraju szukamy – wskazuje prodziekan.

Zdaniem prof. dr. hab. inż. Michała Bołtryka, dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej to nie przypadek, że Politechnika organizuje SkillsPoland Edycja Specjalna w budownictwie i murarstwie. – Pani rektor jest budowlańcem, dziekan jest budowlańcem i murarzem. Na murarstwie się znamy. To także promocja, zwłaszcza naszego kierunku: budownictwo. Każde wydarzenie tego typu promuje wydział, uczelnię, kierunek. To istotne, żeby było kogo kształcić. W przyszłości roboty nie zastąpią murarza. To tzw. mokry zawód. Żaden szanujący się murarz nie wymuruje ściany w rękawicach, bo musi czuć cegłę, kielnię – zauważa dziekan.

Czym jest SkillPoland? – To największe wydarzenie branży zawodowej w Polsce, połączenie biznesu, instytucji publicznych ze szkołami branżowymi i uczelniami technicznymi – tłumaczy Maksymilian Truś z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. – To pokazanie, że branża zawodowa to przyszłość, tego potrzebuje rynek pracy, a chcemy iść w kierunku nowoczesnego rozwoju. Jesteśmy wdzięczni, że w Białymstoku i w Politechnice Białostockiej możemy realizować obie konkurencje.

A jest o co walczyć, bo zwycięzca każdej konkurencji otrzyma bilet do Gdańska na EuroSkills Gdańsk 2023 – największe wydarzenie branży zawodowej – olimpijskie igrzyska młodych zawodowców.

Miłosz Adamczyk przyjechał na zawody z Politechniki Śląskiej. – Moim marzeniem był start w eliminacjach do EuroSkills 2023, a budownictwo jest moją pasją od najmłodszych lat. Mam nadzieję, że osiągnę sukces.

Jedyną kobietą wśród 6 finalistów jest Luiza Pankowska z Zespołu Szkól im. Bohaterów Września 1939 w Iławie. – Do udziału w konkursie zachęcił mnie nauczyciel przedmiotów budowlanych. A murowanie wybrałam dla taty, by spełnić jego aspiracje. Teraz liczę na wygraną – przyznaje Luiza Pankowska. Z kolei Bartosz Karpienia z ZST Augustów zdradza, że eliminacje nie należały do najłatwiejszych, a swoją przyszłość wiąże z budownictwem na Politechnice Białostockiej.

W czwartek 8 grudnia dla zawodników zaplanowano gry interaktywne, wykłady i warsztaty rozwijające kompetencje miękkie, ale i praktyczne (np. pokaz tynkowania dekoracyjnego z zastosowaniem tynków glinianych).

Wielki finał, już stacjonarnie, włączający rzeczywiste murowanie, odbędzie się w hali Inno-Eko-Tech Politechniki Białostockiej 9 grudnia. Spośród tych 6 finalistów wyłonieni zostaną – reprezentant Polski w konkursie EuroSkills Gdańsk 2023 oraz dwoje zawodników rezerwowych.

Partnerami konkurencji Murarstwo są Budimex, Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD, Grupa Unibep oraz Polski Klaster Budowlany, a partnerami medialnymi Builder i Przegląd budowlany, Materiały Budowlane. (at)

Na SkillsPoland Edycja Specjalna w konkurencji Murarstwo na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej z mikrofonem była Aneta Topczewska: