Na Politechnikę Białostocką zjadą motocykliści. Na parkingach uczelni odbędzie się Motoserce 2023

5 września, 2023

Motoserce znowu zabije w Białymstoku. Honorowa akcja zbiórki krwi, która jednocześnie jest Podlaskim Motocyklowym Zakończeniem Lata, ponownie odbędzie się na kampusie Politechniki Białostockiej. Już 16 września.

– To idealne miejsce, żeby się spotkać. Ogrodzone, bez problemów komunikacyjnych z wyłączaniem pasów ruchu, bezpieczne. W zeszłym roku też tam się super z politechniką współpracowało, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, dlatego w tym roku postanowiliśmy też tutaj zrobić Motoserce – mówi Marcin Chamerliński „Hammer” z Road Runners MC Poland, jeden z organizatorów Motoserca 2023.

Jak podkreślają motocykliści, to również zlot pasjonatów, okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i pochwalenia się swoimi maszynami.

– Spotykamy się głównie po to, żeby oddać krew i oczywiście porozmawiać, uczestniczyć we wspólnej paradzie, będą pokazy, będą różne inne atrakcje – zapowiada Bogusław Mielech „Kurczak” z klubu motocyklowego No Name MC.

Organizatorem wydarzenia jest Kongres Polskich Klubów Motocyklowych. Kluby z Podlasia to: Road Runners MC, No Name MC, Vulcaneria MC, Buddies FG, Retro Riders FG i God’s Guard. Podczas imprezy odbędą się pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy, wystawy starych motocykli, starych pojazdów, również tych które ma w swoich zbiorach Politechnika Białostocka. Ponadto zaplanowano inscenizacje walk wojów, pokazy stuntu czy konkursy.

Główną atrakcją wydarzenia będzie parada motocykli ulicami Białegostoku, która wyruszy ok. godz. 13:00.

– Parada motocyklowa to takie przypomnienie wszystkim, że jesteśmy, że coś się dzieje – mówi Marcin Chamerliński. – Mimo że lato ma się ku końcowi dalej jesteśmy na drogach. To jest też bardzo ważne z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo. Wiele osób czeka, sprawdzają trasę parady i w dogodnych punktach, gdzie można zrobić fajne zdjęcia czy filmik nakręcić, zawsze czekają tłumy rodziców z dziećmi. Wszyscy machają, dzieci są naprawdę zauroczone tym wszystkim. To dla nas też duża frajda, że możemy coś takiego zrobić.

W ubiegłym roku Motoserce przyciągnęło tłumy motocyklistów, którzy chętnie oddawali krew. Udało się pozyskać 70 litrów tego cennego płynu. Imprezie jak co roku patronuje Radio Akadera.

Relacja z ubiegłorocznej edycji wydarzenia dostępna jest tutaj. (mt)

Z organizatorami wydarzenia rozmawiała Małgorzata Turecka: